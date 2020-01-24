Teknoloji Devinden, HP'yi Satın Almak İçin Yeni Atak

Xerox, geçtiğimiz yılın sonuna doğru HP'yi satın alma konusunda agresif bir çalışma başlatmış, ancak tüm çabalarına rağmen bu konuda başarılı olamamıştı. Silikon Vadisi'nin eski şirketlerinden HP, gelen teklifleri reddetmiş ve verdiği olumsuz cevaplarla kapıyı Xerox'un suratına kapatmıştı. Ancak Xerox, kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor. Şirket, bu konuda yeni girişimler içinde.
Xerox, geçtiğimiz sene kasım ayında HP'ye her bir hisse için 22 dolar teklif etmiş, ancak HP yetkilileri Xerox'un bu teklifine olumsuz yanıt vermişlerdi. Bunun üzerine Xerox şapkasını önüne koyup düşünmeye başlamış olacak ki, şimdi yeni bir planla yine HP'nin karşısına çıkmış.
Xerox, HP'ten ret yemekten sıkılmış olacak ki, benzer teklifi direkt olarak HP hissedarlarına götürme kararı almış ve HP'teki tüm yönetim kurulunun yerini almak üzere tam bir "bağımsız" aday listesi belirlemiş. Adaylar arasında United Airlines, Hilton Hotels, Novartis ve Verizon'dan eski yöneticiler de varken, öte yandan Xerox, HP'yi devralmak için 24 milyar dolarlık bağlayıcı finansman taahhüdü de toplamış.
Xerox tarafından gösterilen adaylar arasında Betsy Atkins, George Bickerstaff, Carolyn Bird, Jeannie Diefenderfer, Kim Fennebresque, Carol Flaton, Matthew Hart, Fred Hochberg, Jacob Katz, Nichelle Maynard-Elliot gibi önemli isimler yer alıyor. Bakalım bu hamle karşısında HP nasıl bir tavır alacak ve sonunda gard düşürüp işleri Xerox'a satacaklar mı, hep beraber göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın