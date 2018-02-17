Teknoloji devlerinden küçük firmaya büyük yatırım.

Apple, LG ve Valve, küçük bir firmaya büyük bir yatırım yaptı!

  • Levent Öztürk
Teknoloji devlerinden büyük yatırım...

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