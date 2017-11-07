Teknoloji dünyasını korkutan tutuklama
Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan önemli isim, teknoloji dünyasında büyük bir kaygıya neden oldu!
Suudi Arabistan'daki yolsuzluk mücadelesinde en son yakalanan isimlerden biri, teknoloji dünyasının en büyük yatırımcılarından biri olan Prens El-Velid bin Talal. Uydu TV sağlayıcılarında çoğunluk hisselerine sahip olan prens, aynı zamanda da geçtiğimiz yıllar içerisinde Apple ve Lyft gibi öne çıkan pek çok teknoloji devinin en büyük tekil yatırımcılarından biriydi ve para aklama suçlamaları ile tutuklandı. Prens, özellikle Twitter'ın kaderi için oldukça önemli bir konuma sahip. Kendisi, 2011 yılında sosyal ağa 300 milyon dolar yatırmıştı ve Twitter'ın ortak kurucusu Ev Williams'ın ardından en büyük ikinci hisseye sahip durumda.
Suçlamaların doğru olup olmadığı henüz belli değil. Ancak suçlamalar, Kral Selman'ın yaşlanması ile beraber gücünü sağlamlaştırmak istediğini gizlemeyen veliaht prens Muhammed bin Selman'ın yönetiminde bir yolsuzluk karşıtı ajansın kurulmasının saatler sonrasında yapılmış durumda. Prens el-Velid, Prens Muhammed'in güce yükselişine karşı çıkan isimlerden biri.
Suudi Arabistan, 2030 yılında petrole bağımlılığını azaltmayı amaçlayan ekonomik reformun öncesinde yolsuzluğu mümkün olduğunca yok etmeyi hedefliyor. Ülke, Uber'in araç paylaşımı ve Virgin'in uzay turizmi de dahil olmak üzere teknoloji alanına devasa yatırımlar yapıyor.
Sebebi ne olursa olsun, bu tutuklamanın teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratması ihtimali yüksek. Prens'in var olan hisseleri yok olmayabilir ancak eğer suçlu bulunursa, daha fazla yatırım yapmayacağı rahatlıkla söylenebilir. Bu durum da teknoloji endüstrisinin büyük bir para kaynağını kaybetmesi anlamına geliyor...
Levent Öztürk
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