Teknoloji Ekosistemi Hello Tomorrow Türkiye ile Buluştu

Pandemi ile değişen yaşam biçimleri, dünyaya bilim ve teknoloji ile sunulan ürün ve hizmetlerin önemini bir kez daha hatırlattı. Hello Tomorrow Türkiye, Türkiye'nin deep tech ekosistemi hakkında son gelişmeleri gerçekleştirdiği Türkiye Finalleri etkinliğinde tüm ekosistemle paylaştı.
Bilim, teknoloji ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek çözümleri destekleyen global girişim Hello Tomorrow'un, Türkiye ayağı olan Hello Tomorrow Türkiye, Türkiye'nin deep tech ekosistemi için üst düzey çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda 3'üncü kez düzenlenen "Hello Tomorrow Türkiye Finalleri 2021" toplantısı gerçekleştirildi ve Türkiye'den Paris yolcusu 3 girişim belli oldu.
Auctifera Scientific, Biolive ve EyeCheckUp Türkiye'yi dünyanın deep tech ekosisteminin Davos'u olarak adlandırılan Paris'teki Hello Tomorrow Global Challenge'da Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulacak.
Bilim, teknoloji ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek deep tech çözümleri destekleyen global girişim olan ve aynı zamanda Türkiye'de faaliyet gösterdiği 5 yıldır, Türkiye'nin deep tech ekosistemini inşa etmek için çalışan Hello Tomorrow Türkiye, Türkiye'nin deep tech (Ar-Ge yapan) girişimlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Facebook iş birliğinde, erken aşamadaki akıllı şehirler, dijital sağlık, eğitim teknolojileri, tarım teknolojileri, veri & siber güvenlik olmak üzere 5 temel dikey kategorideki girişimleri geliştirmeyi hedefleyen ve TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da konuşmacı olarak katıldığı BAŞLAT Akademi'nin Demo Day etkinliği ile birleştirilen Hello Tomorrow Türkiye Finalleri, Global Partner BCG, TEB ve Shibumi International'ın destekleri ile 6 Temmuz 2021 tarihinde düzenlendi. Finallerde birinci olarak Aucrifera Scientific seçirilirken, dereceye giren diğer iki girişim Biolive ve EyeCheckUp oldu.
Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu ve Başkanı Timur Topalgökçeli "Biz, küresel bir aile olarak bu yolculuğa 2013 yılında Paris'te başladık. O dönemden bugüne dünyanın ve ülkemizin önemli deep tech topluluğundan birini kurduk. Deep tech'in dünyanın zorlu sorunlarına çözüm olacağına inanıyoruz. Ülkemizdeki en iyi teknoloji girişimlerini keşfetmek üzere çıktığımız yolda son hız çalışıyoruz. Bu sadece bir yarışma değil; tüm bu çalışmalarımız dünyanın sorunlarına bilimsel çalışmaları ile çözüm bulmak isteyenlere destek olmayı amaçlıyor" diyerek 115 ülkeden 4000'den fazla girişimcinin küresel deep tech zirvesine katıldığının altını çizdi.
Türkiye'nin Deep Tech Ekosisteminin Öncü GirişimleriHello Tomorrow'un global kuruluşu tarafından her yıl düzenlenen zirveye, dünyanın dört bir yanındaki hub'lar deep tech ekosistem girişimlerini seçiyor. Bu seçilen girişimler alanında uzman jüri kadrosu tarafından bir kez daha seçilerek ilk 3'e indiriliyor. Bu yıl da Türkiye'nin en iyi deep tech girişimlerinin yarıştığı 10 girişimci arasından seçilen 3 girişimci, 2 – 3 Aralık 2021 tarihinde her yıl düzenlenen uluslararası deep tech zirvesi olan Hello Tomorrow Global Summit'te Türkiye'yi temsilen Paris'e gidecek.
Boston Consulting Group (BCG)'un global partnerliği altında ve Deep Tech'in Davos'u olarak bilinen Hello Tomorrow Global Challenge, bu yıl tüm dünyadan 4 binden fazla başvuru alırken, 115 ülkeden 500 girişimciyi seçecek ve dünya çapından 10 girişimciyi ödüllendirecek. Bu girişimciler aynı zamanda girişimlerini gerçekleştirmek için 100 bin Euro'ya varan yatırım desteği alıyor.
Final etkinliğinin keynote konuşmacısı, Silikon Vadisi'nin en önemli deep tech fon yöneticilerinden biri olan ve PayPal'in Kurucu ortağı Peter Thiel ile çalışan Breakout Ventures Kurucusu Dr. Hemai Parthasarathy konu hakkında "Küresel salgın, eşitsizlikleri karşımıza çıkardığı kadar harika bir teknolojiyi de karşımıza çıkardı. Aşıların bir seneden kısa bir sürede etkin olması, uluslararası bir bilim zaferi. Bunun arkasında da toplumsal ihtiyaçlara cevap veren deep tech yatıyor. Deep tech girişimcisi olmanın tam zamanı. Dünyada bugünden daha iyi bir zaman olamazdı. Dünyayı daha iyi bir hale getirmek için, gezegeni daha iyi bir yere dönüştürmek için, geleceğe yönelik bilimden gücünü alacak yeni fırsatlar yaratabilmek için en iyi zaman" diyerek bilim ve teknoloji tabanlı girişimcilere seslendi.
TEB Girişim Evi Yöneticisi Fatih Canan ile Enqura Information Technologies Kurucusu ve CEO'su Metin Karabiber'in sohbet ettiği Fireside Chat seansında ise ülkemizdeki deep tech girişimlerin taşıdığı potansiyel güç ve küresel şirket olmaları konusunda yürüttükleri çalışmalar öne çıktı.
"Misyonumuz, Türkiye'yi global teknolojiye bağlamak ve amacımız da istihdamı artırmaktır" diyen Timur Topalgökçeli, Hello Tomorrow Global Challenge yarışmasına geçtiğimiz yıllarda 5 bin başvuru yapıldığını ve en iyi ilk 500 startup arasında İstanbul'un iki kez ilk 10 kent arasında yer aldığını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "2020 yılında düzenlenen Hello Tomorrow Global Challenge etkinliğinde, dünya çapında en iyi 90 deep tech girişimi arasında Türkiye'den Cellsway ve RS Research "Deep Tech'in Şampiyonlar Ligi"nde yer aldı. Bu Deep Tech'in "Şampiyonlar Ligi"nde - normalde seçilme oranı yüzde 1,5'tur - Türkiye ilk kez temsil edilmiş oldu".
Paris Yolcusu Girişimler Ne Hedefliyor? Uzman jüri kadrosunun değerlendirmeleri ile ilk 3 arasına girip, birinci seçilen girişim Auctifera Scientific, tüp bebek kliniklerinin transfer etmek için en iyi embriyoyu seçmelerine yardımcı olarak, kısırlık için tüp bebek tedavisinin başarı oranını artırıyor. Dünyada 186 milyon insan kısırlıktan muzdaripken, başarıyı belirleyen en önemli adım, embriyo seçimi. Girişim, embriyo seçiminde karar vermeye yardımcı olmak için nesnel, otomatik, sağlam bir Derin Öğrenme Algoritması geliştirdi. Embriyo kalitesini derecelendirmede yüzde 95 doğruluk ve tarafsız tutarlılık elde etti.
Dereceye giren diğer iki girişimden Biolive, zeytin çekirdeklerinden ve zeytin tohumlarından elde edilen kullanılamaz gıda kaynaklı atıklarından biyopolimer ve yüzde 100 biyobazlı vegan deri üretip satan ayrıca teknik üretim sürecini de tasarlayıp geliştiren bir biyoteknoloji şirketi.
EyeCheckup ise, körlüğü ve görme kaybını önlemek için yapay zeka tabanlı bir erken teşhis sistemi sunuyor. Daha önce göz doktorlarının kullandığı retinal kameralar için PACS çözümü olan "New Vision Fundus" adlı bir ürün geliştiren girişimin ürününü kullanan ABD'de 450 ve Avrupa'da 300'den fazla retina kliniği ağı ve retina uzmanı var. Yeni proje, EyeChechup, retina fotoğraflarından görmeyi tehdit eden yaklaşık 20 kadar hastalığı tespit eden ve önleyici tedbirler almak için insanları erkenden göz doktorlarına yönlendiren patentli AI tabanlı bir yazılım. Vizyonu, körlüğü ve görme kaybını önlemek için hepsi bir arada bir çözüm sunmak.
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