Teknoloji Sektöründeki Karanlık Sırlar

Teknoloji hayatımıza ışık tutuyor olabilir ancak bu endüstride de net biçimde ispatlanamayan karanlık sırlar var!

Teknoloji sektörünün en karanlık sırları

Okuyucu Yorumları

Toplam 26 Yorum

Iste bana boyle gel chip.

gerçekten çok yararlı bir yazı olmuş aynı zamanda buna kapitalizmde "koşullu eskitme" adı veriliyordu sanıyorum.

"Ürünler, garanti süresi dolduktan hemen sonra bozulmalıdır" İşte bu kişisel olarak doğrulayabileceğim bir şeydir. Kullandığım bir çok ürünü daha garanti kapsamı dolmadan yada garanti kapsamı dolduğu ay sorun çık AR an demir-ÇELİK gibi piyasaya tutunmuş firmalar gördüm ben :) Birinci şahıstan bir bilgi olsun bu da...

Çok güzel bir yazı helal olsun..

Baştan sona sıkılmadan okudum.özellikle son cümle hepsinin özeti gibiydi

Çok önemli bir konuya değinmişsiniz. Çok güzel bir makale olmuş. >>By Makro<<

Microsoftun temel stratejisidir koşullu eskitme

@30 Mar 2015 14:56 Yalana bak yalana. 300 lira verdiğin yazılıma 10 yıl güncelleme alıyorsun; 100 bin liraya aldığın arabanın bile yedek parçasını servisler 10 yıldan sonra bulundurmuyor. Artiste bak. Hem yalancı, hem artist. Asıl Apple'ın temel stratejisidir bu.

@30 Mar 2015 14:56 bu stratejiyi kendisine en buyuk ilke edinmis iki sirket apple ve googledir. microsoft degil

@31 Mar 2015 00:20 Update alıp çöpe dönüşen pcler kimin ürünü acaba

Elimde microsoft surface pro var. Garantisi 6 ay once soldu ve ardindan yuzlerce sorun cikarmaya basladi 2 senesir saat gibi isleyen cihaz. Bir de bunun klavyesini almistim, 25 martta garantisi bitti tahmin edin ne oldu? Dun elimde patladi. Tamirat ucretleri yeni cihazlarin fiyatlarina yakin. Git yenisini al diyor ms bana.

@30 Mar 2015 16:22 e biz hep boşuna mı söylüyoruz, kalite ve uzun ömürlülük = Apple diye....

@30 Mar 2015 16:22 Kardeş microsoft ürünü ile ilgili sorununu dile getirirsen dayak atarlar burada adama marka fanı ablalar var eli maşalı mahalle hanımları

@30 Mar 2015 23:15 özellikle applede yeni ürün çıktımmmı bir önceki çöptür aynı donanım olsa bile.

@30 Mar 2015 23:15 Apple'da aynı yolun yolcusu.

ben bunları insanların zaten bildiğini sanıyordum, yeni bişey değil ki..

Teknoloji ve kapitalizme çok güzel bir eleştiri getirdiniz tebrik ediyoruz

Şükür be Chip. Bize bunlarla gel. Harika bir yazı.

canon yazıcım 3 ayda bozuldu yazıcı 500tl seviş 650tl istedi onarmaya .

13 yıllık ar.celik çamaşır bulasik ve mikrodalga firin var ben mi süper kullandım ar.celik eskiden kalite miydi

@05 Nis 2015 11:50 Evet "eskiden" öyleydi...

Gerçekten de bu sefer faydalı ve okunası bir yazı olmuş, tebrikler. Hem konu ilgi çekici hemde anlatım güzel.

bizde tüplü televizyon var hala çalışıyor ve ben ee 2008 den çıkmış nokia n73 telefon var hala onu kullanıyorum

Nokia. Sony ericson lar yeni telefonlara goredah saglam. Nokia, 3310. 3510i, n73 var halen calisiyor.nokia il basta saglam uretyordu bakti ki olmayacak.. oda piyasay uydu nokia e7 00 aldim garinti bittikten sonra sorun vermey basladi. Herturlu yolu denedim olmadi. Servise goturdum tamiri suanki fiyatindan fazla. N73 kullanmaya basladim tekrar. Yeni batarya taktim onun disinda bir sorun yok

bu tür yazılar artmalı ürünü 2 saniyede alıyoruz ürün bozulunca aylarca elli tane kapı dolaşıyoruz.tüketici hakları yerlerde sürünüyor.

Çoğu doğru olmaktan birlikte üretim toplumunun artması ve onlara ucuz mal yetiştirmeye çalışmanın kaliteyi düşürmesi es geçilmiş. Eğer her üretici 1 dolarlık parça yerine 5 dolarlık daha dayanıklı parçayı kullansa dünyanın %95 i fullhd televizyonları en az 20 yıl daha evinde göremezdi.

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