Teknolojide Kadın Derneği 2020'yi Değerlendirdi

Teknolojide Kadın Derneği bugün yaptığı basın toplantısı ile 2020 değerlendirmesi yaparak 2021 hedeflerini anlattı. Aynı zamanda WtecH Akademi mezunlarına sertifikalarının da verildiği çevirim içi toplantıya derneğin Yönetim Kurulu Başkanı ve 360+ Media Interactive Technologies Kurucu Başkanı Zehra Öney , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, Yönetim Kurulu Üyesi, Yetenek Yönetimi Çalışma Komitesi Başkanı ve aynı zamanda DenizBank Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyon Grubu Genel Müdür Dilek Duman; Wtech Yönetim Kurulu Üyesi ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen; Wtech Kurumsal Üyesi ve Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy; Wtech Yetenek Yönetimi Çalışma Komitesi üyesi ve VEGA Management Consultancy and Training Yönetici Ortağı Sibel Kınak; Wtech Yetenek Yönetimi Çalışma Komitesi üyesi ve HumanGroup Yönetici Ortağı Gaye Özcan ve programın değerli destekçilerinden Danışma Kurulu Üyesi ve DenizBank'ın CEO'su Hakan Ateş katıldı. Toplantının moderatörlüğünü Deloitte Stratejik Ortağı Özlem Yanmaz yaptı.
Next Academy Kurucusu ve Öğretim Üyesi Levent Erden de ilham verici ve vizyon kaynağı niteliğinde bir konuşma yaptı.
Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney yaptığı açılış konuşmasında derneğin 2020 çalışmalarını değerlendirirken 2021 yılında pozitif bir büyüme olacağını belirtti ve
"Teknolojide Kadın Derneği olarak hepimiz için çok mutlu ve gurur verici bir gün yaşıyoruz. Özellikle Dünya İnsan Hakları Gününde böyle bir mezuniyet töreni yapmak bizler için çok anlamlı. Henüz çok genç bir dernek olmamıza rağmen bugüne kadar çok hızlı ve değerli adımlar attık. Bugün burada, 2020'yi değerlendirip 2021 beklentilerinden bahsedip yılı kapatırken Wtech Akademi'nin de üç sınıfının (SQL Veri Tabanı Uzmanı, Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı ve İş Analizi) diplomalarını veriyoruz. Öğrencilerimiz pandemiye rağmen çok başarılı bir süreç yaşadılar. 20 öğrenci ile açtığımız bu süreç Wtech Akademi'de 57 öğrencinin mezuniyeti ile sonuçlandı. Eğitim alanında farklı projeler ve farklı iş birlikleriyle 200'e yakın öğrencimizin mezuniyetine destek vermiş olacağız.
21.yüzyılın getirdiği beklentiler, yetkinlikler ve uzmanlıklarla insanın dönüşümünü sağlamak; farklı eğitim modelleriyle gençlerimizin yeteneklerini, uzmanlıklarını güçlendirmek ve teknoloji alanındaki insan çeşitliliğine de ekstra bir yatırım yapıp değer verip burada sayıca çok az olan genç kızlarımızın, kadınlarımızın STEM alanında var olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Tüm süreçlerde dönüştüren teknolojiler o kadar hızlı ilerliyor ki artık insan beyinlerinin bile yeterince biyoloji ya da yazılım biliniyorsa hacklenebileceği bir dönemdeyiz Verilerden beslenerek büyüyen yapay zekadaki bu güç, yeni dünyada birçok dengeyi değiştirmeye başladı. Du¨nyanın artık bu noktadan sonra degˆis¸meyi hic¸ kesmeyecegˆini görüyoruz. Bu degˆis¸kenlik c¸agˆında bizi güçlendirecek tek su¨rdu¨ru¨lebilir avantaj c¸evikliktir. Yapay zeka, özellikle metal yakalılar hayatımıza girdikten sonra bu çevikliği eğer kendi içimizde sağlayamazsak maalesef süreç içerisinde zorluklarla karşılaşacağız. Şirketlerin %68'i kriz zamanlarında ayakta kalmak için çevikliği, sürekli gelişim ve dönüşüm kavramını ilk üç özellik olarak 2020'de stratejilerine koymuş durumdalar. Çeviklik, gençlerimizin sahip olması gereken en önemli özellik.
2020 için; yaşanan tüm aksiliklere karşın çok negatif bir yıl oldu diyemeyiz. Dünyanın %100 dijitalleşmesini sağlayan ve bizi insan olarak bu anlamda çok hızlı dönüştüren bir süreç oldu. Bu anlamda dijital insan gelişiminin 2021'de hızlanarak ilerleyeceği ve dünyanın bu anlamda geleceği tasarlayan daha yetkin bir insan gücüyle poziitf gelişmeler yaşayabileceğine inanıyorum. Türkiye de bu açıdan çok şanslı.
Özellikle teknoloji hizmet ihracatı konusunda yetişen uzman gençlerimizin Türkiye'nin ekonomik değerine de 2021 yılında yoğun katkı vereceği şimdiden belli. Wtech Akademi olarak hedefimiz üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olmuş ancak iş bulamamış gençlerimizi Dijital Çağın yeni meslekleri konusunda uzmanlaştırıp iş dünyasına kazandırmak." dedi.
Elimizi teknoloji eğitimi konusunda taşın altına koyduk diyen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, şöyle konuştu; "DenizBank olarak, eğitim programlarının da temelini oluşturan dijital dönüşüm konusunu her zaman olmak ya da olmamak meselesi olarak gördük. Teknolojinin ciddi sıçramalarla ilerlediği, tarih sahnesinde 100 yıllarda kat edilen ilerlemelerin 10 yıl bandına indiği bir eşikteyiz. Dijital dönüşümü ıskalayan şirketlerin varlıklarını sürdürme şansı bulunmadığını net şekilde biliyoruz. Hatta çok uzak olmayan gelecekte dijital kavramı demode kalacak, çünkü bu şekilde yaşamak yeni normalimiz olacak ve birçok şeyi artık başında dijital demeden ifade etmeye başlayacağız. Wtech ile böylesine önemli bir eğitim programı hayata geçirirken, teknolojide yetkin insan kaynağının yetiştirilerek iş gücüne kazandırılmasını arzu ettik. Eğitimlerimizden mezun ettiğimiz gençlerimizin, kurumlarında dijital dönüşüme ivme kazandıracağına, sektörlerine çağ atlatacak teknoloji ve inovasyonların altına imzalarını atacaklarına inancım tam". dedi
HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman ise
"Yer kabuğunda büyük tektonik hareketler olur. Ben 2020'yi buna benzetiyorum. 2020'de hem sosyal hayatta hem de ekonomik hayatta büyük kırılmalar oldu. Tekrara düşmemek adına ben başka 2 değişiklikten bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yıllardır sürdürülebilirliğe odaklanan ve buna yatırım yapan kişilerin ve şirketlerin haklılığın kanıtlanmış olması. Öyle ki bu yaşadığımız pandemi süreci, doğayı bu şekilde yok etmeye devam edersek yaşayacaklarımızın adeta bir önizlemesi gibi oldu. Net bir şekilde görüldü ki şirketlerin de içinde var oldukları topluma karşı da sorumlulukları var ve hayatın sağlıklı devamı için bu bir gereklilik. Kullanıcıların alışkanlıkları da aslında bu yönde değişmiş ve değişmeye hızla devam ediyor. Diğer önemli gelişme de küresel tedarik zincirinde başladı. Yıllarca tedarik zincirlerinin temel amacı maliyeti düşürmek oldu. Fakat pandemiden sonra artık şirketler stratejilerini çeşitliliğe ve esnekliğe odaklamaya başladılar. Bu da üretimin tek merkezden çıkıp yaygınlaşması anlamına geliyor. Türkiye için de fırsat burada başlıyor. Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ve Afrika'ya ulaşılabilecek temel bir noktadayız. Sanayimiz bütün çevre ülkelere göre çok gelişmiş durumda. Yetişmiş insan gücümüz var ve bu yatırımları ülkeye çekebilecek kapasitemiz var. Dolayısıyla bu fırsatı da iyi değerlendireceğimizi ümit ediyorum. Zaten Teknolojide Kadın Derneği'nin de aslında bir anlamda önemi burada ortaya çıkıyor. Özellikle yetişmiş insan gücü anlamında dernekte yaptığımız çalışmalar çok çok kıymetli."
UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, açıklamasında
"Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zekâ uzmanlıkları dünyanın en hızlı büyüyen ilk iki meslek grubu içinde yer alıyor. Kurumlarımızın bu alanlara artan yatırımları ile, ülkemizde de bu iki teknolojide iş gücü ihtiyacının hızla arttığını gözlemliyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve şirketlerimizin dünya pazarlarında daha etkin rekabet edebilmesi için RPA uzmanı ve yazılımcı ekosisteminin büyümesi çok büyük önem arz ediyor. Biz de bu bilinçle, Wtech'in öncülüğünde kadınlarımızın RPA yetkinlikleri kazanarak teknoloji iş gücümüze katılımına destek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.
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