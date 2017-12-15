Teknolojinin Büyüyen Sorunu: E-çöpler
Teknoloji geliştikçe, üretilen cihaz sayısı hızla artarken, ortaya çıkan yeni problem can sıkmaya başladı!
Her geçen gün daha fazla cihaz kullanıyor olmamız ile beraber kaçınılmaz bir problem ortaya çıkıyor: daha fazla elektronik atık (e-waste/ e-çöp). E-çöpler, kısaca, artık kullanılmayan ve atılan herhangi bir elektronik cihaz olarak tanımlanabilir. Bazı ülkeler bu tür ürünler için geri dönüşüm programlarına sahip olsa da, bu işlem tehlikeli olabilen ve bol miktarda çaba gerektiren bir süreci içeriyor. Elektronik cihazlarda bulunan parçalar genellikle zararlı malzemeler içeriyor ve bunlar da direkt veya dolaylı yoldan temas eden kişilere zarar verebiliyor.
Birleşmiş Milletler International Telecommunication Union (ITU – Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından sunulan yeni bir rapora göre, 2016 yılında atılan elektronik cihazların sadece %20'si uygun kanallardan geçerek geri dönüşüme katıldı. Yapılan tahminlere göre atılan toplam elektronik çöp miktarı 44.7 milyon metrik ton ve geri dönüştürülebilecek ham maddelerin değeri 55 milyar dolar civarında.
E-çöp geri dönüşümü ülkeden ülkeye değişim gösterse de, yılda %4 oranında genel olarak bir yükselişin beklendiği söylenebilir. ABD, Dünya'nın e-çöpünün %14'ünü üretmekte ve bunun %25'ini geri dönüştürülüyor. Buna karşılık ise Çin toplam çöpün %16'sını üretiyor ve %18'ini geri dönüştürüyor.
E-çöp aslında yeni bir olgu değil ancak bazı bölgeler geri dönüşüm konusunda çok daha dikkatli hareket ediyor ve her yıl daha fazla ülke daha fazla çöp üretmeye başlıyor. Genel olarak ümit ise, ülkelerin geri dönüşüme daha fazla önem vererek e-çöp miktarını azaltacakları...
Levent Öztürk
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