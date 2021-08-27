Teknopark İzmir ve Games United Oyun Kuluçka Programı Yürütecek

Teknopark İzmir ve ünlü Oyun Girişim Stüdyosu Games United, oyun geliştiricilerini bir araya getirmek ve Bölgede bir oyun ekosistemi yaratmak amacıyla ortak 'Oyun Kuluçka Programı' yürütecek.