Teknopark İzmir ve Games United Oyun Kuluçka Programı Yürütecek

Teknopark İzmir ve ünlü Oyun Girişim Stüdyosu Games United oyun konusunda kuluçka programı yürütmek üzere anlaşma imzaladı. Yürütülecek programla, dijital oyun sektöründeki tüm yaratıcı kişiler ve oyun geliştiriciler bir araya gelecek.
Oyun geliştiricilerini bir araya getirmek ve Bölgede bir oyun ekosistemi yaratmak amacı ile oluşturulan Teknopark İzmir - Games United Oyun Kuluçka Programı'na, yenilikçi bir oyun fikri olan ve fikrini geliştirerek deneyim kazanmak isteyen tüm girişimci adaylarının başvuruları açık olacak. Yakın zamanda programla ilgili başvuru takvimi yayımlanacak.
Teknopark İzmir'de güçlü bir oyun ekosistemi kurulması, dijital oyun sektörünün gelişmesi ve başarılı projelerin hayata geçirilmesi hedeflenen program 12 ay sürecek.
Her aşamada ve her türde çalışan oyun stüdyolarının başvurusuna açık olacak programa kabul alan girişimciler, destek süresince Kuluçka Merkezi'nden faydalanacak; Kuluçka dönemini başarıyla tamamlayan stüdyolar ise Teknopark İzmir'de çalışmak için öncelik konuma gelerek, özel şartlara sahip olacak.
Programa katılacak yeni kurulan ya da erken aşama oyun girişimcilerine; takım kurma, strateji, iş geliştirme gibi hizmetlerin yanı sıra başlangıç sermayesi desteği de sağlanacak.
Yine program kapsamında, farklı aşamalarda olan girişimcilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitimler de kurgulanacak.
Gerçekleşen imza töreninde, İYTE Rektörü ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran, Teknopark İzmir Genel Müdürü Prof. Dr. Metin Tanoğlu, Games United Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilgehan Baykal ve Kurucu Ortağı Önder Kartal bir araya geldi.
Burada bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Yusuf Baran, "Türkiye'de hızla gelişen ve yükselen oyun sektörü konusunda yeni başarı hikayeleri çıkarmak için bu programı başlatıyoruz. Şimdiden tüm öğrencilere, gençlere ve girişimcilere hayırlı olmasını diliyorum," dedi.
Games United Yönetim Kurulu başkanı Dr. Bilgehan Baykal ise konuşmasında Türkiye'nin dijital içerik üretim konusundaki lider pozisyonuna değinerek bu alanda Games United'ın hedeflerini ayrıntılı olarak paylaştı. Anadolu Universitesi Arınkom ve İYTE'de açılan kuluçka merkezlerinden sonra hedeflerinin 2021 yılında bir tanesi İstanbul olmak üzere 2 kuluçka merkezi daha açmak olduğunu belirten Baykal, vizyonlarının kuluçka merkezlerinde eğitim alan ve ekip kuran oyuncuları şirketleşmeye teşvik etmek, onlara ortak olmak ve yurtdışına açmak olduğunu açıkladı. Türkiye'nin kalkınmasında yazılım ve hizmet ihracatının önemine de değinen Baykal hali hazırda 8 şirketten oluşan Games United şirketler topluluğunu 2022 yılında hiypercasual, casual ve dijital içeriğin gelişen alanlarında faaliyet gösteren Avrupa'nın en etkili dijital içerik üretim merkezi haline getirmek olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Metin Tanoğlu imza töreninde yazılım, bilgi teknolojileri, oyun yazılımları konusunda Teknopark İzmir ve İYTE'nin giderek artan çalışmalar yaptığını ve bölgede bir HUB olma doğrultusunda ilerlediğini belirtti.
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