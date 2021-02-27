Teksas'taki sahte kar teorisi: Erimediğini kanıtlamak için yakıyorlar

ABD'nin Teksas eyaletinde binlerce kişi, karın sahte olduğunu iddia ederek bunu deneylerle kanıtlamaya çalıştı. Komplo teorisyenlerine göre hükümet sahte kar gönderiyor.