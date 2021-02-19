Tekstil fabrikasında çalışan bir kadın uzaya nasıl gitti?

NASA'nın keşif aracı Perseverance dün gece 7 aylık yolculuğun ardından Mars'a ulaştı. 1 ton ağırlığında, kameralarla donatılmış Perseverance Kızıl Gezegen'de geçmiş yaşamın izlerini sürecek. Bugünkü konumuz ise uzaya giden ilk kadın... Karşınızda Valentina Tereshkova ve öyküsü...

Tekstil fabrikasında çalışan bir kadın yıldızlara nasıl ulaştı?

NASA'nın aracı Perseverance 7 aylık yolculuğun ardından eskiden bir göl olduğu düşünülen Jezero adlı kratere indi, hemen ardından ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı... Araç kızıl gezegende geçmiş yaşam izlerini araştıracak, dünyaya dönüşünde de kaya parçaları getirecek. NASA'nın Florida'da istasyonundan Haziran 2020'de fırlatılan Persevarence yaklaşık 470 kilometrelik bir yolculuğu kat etmiş oldu. NASA 1970'lerde de Viking aracıyla Mars'a ulaşmıştı. Bu başarılı inişle beraber NASA yıllar sonra ilk kez geçmiş yaşam belirtilerini bulma fırsatı yakaladı.

Gündem insanlığın uzay yolculuğu... Peki, uzaya giden ilk kadın kimdi? Karşınızda Valentina Tereshkova (6 Mart 1937/Moskova)

Uzaya Giden İlk Kadın Valentina Tereshkova

Tekstil fabrikasında çalışan bir kadın, yıldızlara nasıl ulaştı? Popular Science Türkiye son videosunda Valentina Tereshkova'ya anıyor... Yakından bakalım...

Uzaydaki İlk Kadın: Valentina Tereshkova | Popular Science TürkiyeUzaydaki İlk Kadın: Valentina Tereshkova | Popular Science Türkiye
Bugün özel bir konuğumuz var. Tekstil fabrikasında çalışan bir kadın, yıldızlara nasıl ulaştı birlikte bakalım. Valentina Tereshkova, günün birinde tüm dünya tarafından tanınacağını ve yaptıklarıyla çığır açan biri olacağını bilmiyordu. Karşınızda uzaydaki ilk kadın Valentina Tereshkova. Daha fazla bilim için Popular Science'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın! Facebook için; Twitter için; Instagram için; Podcast için; Bu kanal Popular Science Türkiye'nin resmi YouTube hesabıdır! #PopularScienceTürkiye #UzaydakiİlkKadın #ValentinaTereshkova
 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Kompakt Matbaa Makinesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
18 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi
Çiçekçiler 14 Şubat'ta açık olacak mı? Açıklama geldi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Bu Cihaz Her Yerde Wi-Fi Ağı Oluşturabiliyor
Android 12'yi Duyuruldu; İlk Geliştirici Ön İzlemesi Yayınlandı
Perseverance Mars'ta, ilk fotoğraf geldi: Geçmiş yaşamın izleri aranacak
Bir gizemli monolit daha ortaya çıktı, bu kez 'büyücü işi' diye yakıldı...
Netflix Üyelik İptal Etme 2021: Netflix Üyeliği Nasıl Kapatılır?

 

 