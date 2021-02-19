Tekstil fabrikasında çalışan bir kadın uzaya nasıl gitti?

NASA'nın aracı Perseverance 7 aylık yolculuğun ardından eskiden bir göl olduğu düşünülen Jezero adlı kratere indi, hemen ardından ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı... Araç kızıl gezegende geçmiş yaşam izlerini araştıracak, dünyaya dönüşünde de kaya parçaları getirecek. NASA'nın Florida'da istasyonundan Haziran 2020'de fırlatılan Persevarence yaklaşık 470 kilometrelik bir yolculuğu kat etmiş oldu. NASA 1970'lerde de Viking aracıyla Mars'a ulaşmıştı. Bu başarılı inişle beraber NASA yıllar sonra ilk kez geçmiş yaşam belirtilerini bulma fırsatı yakaladı.
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