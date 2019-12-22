Telefon Aksesuarlarına Çuvalla Para Harcıyoruz

Birçoğumuz telefonunu yaklaşık iki senede bir değiştirdiğinden, telefon sektörünün çok para kazandığı açık. Ancak diğer harcamalarımız biraz şaşırtıcı olabilir.
Deloitte tarafından yayınlanan 2020 tahminleri raporu, telefon piyasasının 2020'de 484 milyar dolara ulaşacağını ve 169 milyar dolarlık PC'leri, 117 milyar dolarlık TV'leri, 25 milyar dolarlık tabletleri, 25 milyar dolarlık giyilebilir eşyaları, 15 milyar dolarlık oyun konsollarını ve 9 milyar dolarlık akıllı hoparlörleri geride bırakacağını söylüyor.
Rapordaki en ilginç bilgi, akıllı telefonlar için satın aldığımız aksesuarların 77 milyar dolara ulaşacak olması (yani PC ve TV'ler dışındaki harcamaları geçmesi). Kılıf, şarj cihazı ve diğer küçük cihazlardan oluşan aksesuarlara giyilebilir cihazlar ve akıllı hoparlörler dahil değil. Araştırmaya göre bu alandaki yenilikler, örneğin kablosuz kulaklıklar, kullanıcıları harcama yapmaya yöneltiyor. Raporun iddiasına göre birçok kullanıcı, işe giderken farklı kulaklık, egzersiz yaparken farklı kulaklık, dinlenirken farklı kulaklık kullanıyor.
Deloitte'in tahminine göre "gelişmiş ülkelerdeki" kullanıcıların yarısından fazlası, bir taşınabilir güç kaynağına sahip.
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