Telefon, internet, kablo TV abonelik iptalleri artık e-Devlet'ten yapılacak

e-Devlet Kapısı'na yeni bir hizmet daha eklendi. Abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim'den itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek...