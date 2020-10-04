Telefon Pazarında Lider Yine Değişmedi

Samsung, Ağustos ayında da akıllı telefon pazarındaki liderliğini korumayı bildi. Üstelik bu kadarla da sınırlı kalmadı; rakipleri ile farkı biraz daha açtı.

  • Levent Öztürk
Telefon pazarında lider değişmedi

Samsung, 2020 yılının Ağustos ayında "Dünya'nın en büyük akıllı telefon üreticisi" olmakla kalmadı, en yakın rakibi ile arasındaki farkı da açmayı başardı. Market analizi firması Counterpoint Research'ün son sayılarına göre Samsung, Hindistan ve ABD'de pazar payını artırmayı başardı.

Güney Koreli firma, 2020 Ağustos ayında %22 pazar payı ile akıllı telefon pazarının en üstünde yer aldı. Huawei ise %16 ile ikincilik konumunda kaldı. Çinli akıllı telefon devi daha önce Samsung'u geçmeyi başarmıştı ancak Güney Koreli firma Mayıs ayında birincilik konumunu geri kazanmıştı.

Apple Ağustos ayında %12 pazar payı ile üçüncü sırada yer alırken bir diğer Çinli firma olan Xiaomi %11 payı ile dördüncü sırada. Samsung'un Hindistan'daki pazar payı, iki ülke arasında sınırda yaşanan problemlerin ardından anti-Çin yaklaşımının büyümeye devam etmesi ile arttı.

Huawei'ye karşı ABD'nin uygulamakta olduğu yaptırımların da, özellikle Huawei'nin iyi bir varlığa sahip olduğu Avrupa gibi pazarlarda Samsung ve diğer akıllı telefon markalarına yardımcı olduğu kesin. Samsung'un Avrupa'da bütçe ve orta seviye alanlarda rekabet edeceği markaların arasında ise OnePlus, OPPO, Realme, Vivo ve Xiaomi gibi markalar yer alıyor.

Counterpoint Research analisti Kang Min-Soo, bu durumun Samsung'un özellikle Huawei ile pek çok segmentte sıkı bir şekilde rekabet ettiği Avrupa'da payını arttırmak için iyi bir fırsat olduğunu söylüyor.

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