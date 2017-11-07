Telefon Pazarının Bir Numarası Değişmedi!

Apple mı, Samsung mu? Küresel telefon pazarının 1 numarası, üçüncü çeyrekte de şaşırtmadı...

Telefon Pazarının Bir Numarası Değişmedi!

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