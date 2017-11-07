Telefon Pazarının Bir Numarası Değişmedi!
Apple mı, Samsung mu? Küresel telefon pazarının 1 numarası, üçüncü çeyrekte de şaşırtmadı...
Artık alışıldığı üzere Samsung, bir kez daha küresel akıllı telefon pazarının lideri olmayı başardı. Samsung'un Q2 2017 için liderliğinin duyurulmasından sadece üç ay sonra Strategy Analytics'in en son verileri, Samsung'un Q3 2017 için de liderlik konumunu koruduğunu gösteriyor.
Verilere göre küresel akıllı telefon dağıtımları yıllık olarak %5 artarak bu yılın üçüncü çeyreğinde 393 milyon üniteye ulaşmış durumda. Samsung da küresel piyasanın %21'ini oluşturarak birinci sıradaki yerini koruyor.
Strategy Analytics Q2 2017 raporu Samsung'un o çeyrek için akıllı telefon dağıtımını 79.5 milyon olarak bildirmişti. En son rapor ise Samsung'un Temmuz-Ekim 2017 döneminde 83.4 milyon akıllı telefon dağıttığını gösteriyor.
Bu sonuçlara göre firma, akıllı telefon dağıtımlarında %11'lik artış yaşamış durumda. Samsung'un A, J ve S serisi telefonlarının özellikle Hindistan ve Latin Amerika bölgelerinde gösterdikleri başarı ile dört yıldır gördüğü en hızlı büyüme oranını elde ettiği açık.
Galaxy Note 8 için talebin oldukça yüksek olması sebebiyle de bu yükselişin devam etmesi bekleniyor.
Apple ise küresel akıllı telefon marketinin %11.9'unu alarak 46.7 milyon telefon dağıtımıyla Samsung'un arkasında ikinci sırada yer almaya devam ediyor...
Levent Öztürk
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