Telefon Piyasası, COVID-19 (Koronavirüs) Salgınının Etkilerini Yaşıyor

Devam eden COVID-19 salgını, telefon sevkiyatının 2020'nin birinci çeyreğinde dünya çapında yüzde 13 gerilemesine ve 272 milyon birime düşmesine yol açtı.
Samsung, 59,6 milyon sevkiyat ve yüzde 21,9'luk pazar payıyla liderliğini korudu. Ancak firmanın geçen sene aynı çeyrekte yaptığı 71,5 milyon sevkiyattaki düşüş, dikkat çekici. Huawei, 49 milyon akıllı telefon sevkiyatıyla yüzde 18 pazar payını yakaladı ve ikinci sıradaki korudu. Buna karşın firmanın 2019'un birinci çeyreğine kıyasla 10,1 milyon daha az cihaz sevk ettiği gözlendi.
Üçüncü sıradaki Apple, 2020'nin birinci çeyreğinde 37,1 milyon telefon sevk etti. Pazar payını yüzde 12,8'den yüzde 13,6'ya yükselten firmanın 2019'un birinci çeyreğindeki sevkiyat sayısı ise 40,2 milyon idi.
Xiaomi ve Vivo sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. Çoğu ülkedeki sokağa çıkma kısıtlamaları mayıs sonuna kadar uzatıldığından, 2020'nin ikinci çeyreği için durum çok parlak görünmüyor.
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