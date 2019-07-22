Telefon Şarj Olmuyorsa Önce Bunları Deneyin
Android'li telefonunuz şarj olmayı kabul etmiyorsa, servise gitmeden önce deneyebileceğiniz bu 5 ipucuna göz atın.
Telefonun şarj olurken hangi süreçlerden geçtiğiyle muhtemelen ilgilenmiyorsunuz, kabloyu taktıktan ve ses tonunu duyduktan sonra cihazı kendi haline bırakıyorsunuz. Ancak bazen telefonlar, çeşitli nedenlerle şarj olmayabiliyor. Bu durumda hemen bir servis merkezine koşmadan önce yapabilecekleriniz var.
İşte şarj olmayan telefonunuzda deneyebileceğiniz birkaç şey.
1. Telefonu Baştan Başlatın
Sorunları çözmeye başlamadan önce ilk adımınız, yeniden başlatmak olmalı. Güç düğmesini basılı tutun ve yeniden başlat seçeneğini kullanın. Şarj işlevi geri gelirse, üçüncü parti uygulamaları gözden geçirin ve güvenmediğiniz uygulamaları kaldırın.
2. Güvenli Modda Şarj Etmeyi Deneyin
Güvenli mod, telefonunuzu sadece orijinal yazılımıyla çalışmaya kısıtlar. Üçüncü parti uygulamalar, güvenli modda çalışmayacağından, sorunun kaynağının uygulamalar olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz.
Yeni Android'li cihazların çoğunda güvenli moda geçmek için güç düğmesini basılı tutun, çıkan ekranda gücü kapat düğmesini basılı tutun. Onay verdikten sonra telefonunuz, güvenli modda başlayacaktır.
Güvenli moddan çıkmak için aynı yolu izleyin, ancak yeniden başlat seçeneğini kullanın.
3. Farklı Kablo / Priz / Adaptör Deneyin
Şarj sorununun kaynağı, telleri kopan bir kablo, bozulan adaptör ve hatta elektriği iletmeyen priz olabilir. Bu nedenle farklı bir kablo, adaptör ve güç kaynağından şarj etmeyi deneyin. Kablonun çalışıp çalışmadığını, telefonu USB'den PC'nize bağlayarak test edebilirsiniz.
Telefon PC'den şarj oluyorsa, sorun elektrik prizinde veya şarj adaptöründe demektir. Sorun adaptörde ise, orijinal bir adaptör almanızı veya güvenilir bir üçüncü parti üreticiyi tercih etmenizi öneriyoruz. Taklit ürünler tehlikeli olabildiğinden bunlardan uzak durun.
4. Yazılımsal Bir Sorun Olmadığından Emin Olun
Şarj simgesinin çıkmaması, mobil işletim sistemlerinde rastlanan bir durum. Ampere uygulamasını yükleyerek telefonun ne kadar şarj veya deşarj olduğunu görebilirsiniz. Sorun işletim sisteminin simgeyi göstermemesi ise, bir güncelleme gelmesini bekleyebilir veya telefonu sıfırlamayı deneyebilirsiniz.
5. Şarj Portunu Temizleyin
Şarj bağlantısı, toza maruz kaldığından ve sıkça takılıp çıkarıldığından telefonun en savunmasız noktalarından bir tanesi. Şarj portuna yakından bakın ve içerisinde kir veya başka bir nesnenin olup olmadığını kontrol edin. Burada temizlik yaparken dikkatli olmaya özen gösterin.
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