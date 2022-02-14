Telefon Satışları, Dünya'nın Aksine, Orta Doğu ve Afrika'da Artış Yaşıyor!

Counterpoint'in Market Monitor hizmetinin son araştırmasına göre, MEA (Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki akıllı telefon satışları 2021'de yıllık bazda %13 arttı. Salgın sonrası bastırılmış talep aşamasını geçtikten sonra, pazar makroekonomik endişeler, tedarik zinciri sorunları ve yeni COVID-19 varyantlarının ortaya çıkması dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya kalmasına rağmen akıllı telefonlar yıl boyunca yüksek talep almayı başardı.
Oppo, Apple ve Xiaomi gibi çoğu büyük marka, 2020'den 2021'e kadar istikrarlı bir pazar büyümesi yaşadı. Samsung, fabrika kapanışları ve çeşitli bileşen kıtlığı sorunları nedeniyle satış payını düşürdü, ancak Galaxy S22 serisinin piyasaya sürülmesiyle 2022'ye güçlü bir başlangıç yapması bekleniyor
Kıdemli Araştırma Analisti Yang Wang tarafından söylenilene göre "Transsion markaları, yani TECNO, Infinix ve itel, harika bir yılı daha kaydetmek için güç kazanmaya devam etti. Üç marka birlikte, 2021'de satılan akıllı telefonların %32'sini oluşturdu; bu, bir önceki yıldaki %23'ten arttı. TECNO ve Infinix'in toplu pazar modelleri büyük bir hit olurken, daha pahalı modeller de olumlu karşılandı. Daha da önemlisi, Transsion markaları Afrika iç pazarından uzakta başarıyı yakaladı. Orta Doğu'daki pazar payları 2021'de neredeyse iki katına çıkarken, satışları %127 arttı."
"Xiaomi ve OPPO, kanal penetrasyonu ve ürün bulunabilirliğine yapılan önemli yatırımlar nedeniyle yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak, yılın ikinci yarısında her ikisi de parça sıkıntısından ciddi şekilde etkilendi. Durum biraz düzelmiş olsa da, iki markanın 2022'nin ilk yarısında daha dikkatli bir yaklaşım benimsemesi mümkün."
MEA bölgesindeki genel büyüme olumlu olmasına rağmen, Orta Doğu pazarları hacim ve değer açısından daha iyi performans gösterdi. Hem Afrika hem de Orta Doğu'daki hükümetler pandemi ile mücadelede genel olarak başarılı oldular, ancak Orta Doğu'da aşılama oranları çok daha yüksekti. Afrika, yeni COVID-19 varyantlarının ortaya çıkmasıyla ek engellerle karşılaştı ve bu da Orta Doğu'da uluslararası seyahat ve hizmet sektörlerinin göreceli olarak daha bir şekilde hızlı yeniden açılması anlamına geliyordu.
Hem Afrika hem de Orta Doğu emtia patlamasından faydalandı, ancak hükümetlerin salgın sırasında daha kötü mali pozisyonlarda olması nedeniyle Afrika daha yüksek enflasyonist baskılarla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle, düşük gelirli tüketiciler daha fazla mücadele ettiğinden, akıllı telefonların satın alınabilirliği, özellikle düşük fiyatlı segmentte Afrika için daha büyük bir sorun oldu. Buna rağmen, tüketiciler dijital hizmetleri benimsemeye devam ettikçe, akıllı telefon pazarının temelleri MEA genelinde güçlü kalmaya devam ediyor...
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