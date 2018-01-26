Telefon Satışlarında Karmaşık Tablo

Telefon satışlarında bir yandan düşüş yaşanırken, bir yandan da üreticiler daha fazla para kazanıyor. Peki ama bu nasıl oluyor?

Telefon satışlarında karmaşık tablo

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Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

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