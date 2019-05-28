Telefon Tarihinden İlklere İmza Atanlar
İlk 3G telefon; ilk kameralı telefon... Akıllı telefon tarihinden, ilklere imza atan unutulmaz telefon modellerini sıraladık!
Bugünkü müthiş güçlü, incecik telefonları kullanırken, telefonların bu seviyeye nasıl ulaştığını çabucak unutabiliyoruz. Bu yazımızda telefon sektöründe ilklere imza atan telefonları sıraladık.
Kameralı İlk Telefon
Kamera taşıyan ilk telefon, Mayıs 1999'da piyasaya sürülen Kyocera VP-210 idi. Telefon, 0,11 megapiksellik bir ön kamerayla geliyordu ve bir defada sadece 20 fotoğrafı saklayabiliyordu.
İlk Çift Lensli Kameralı Telefon
İki lensin telefonlarda yer alması 12 sene aldı. Temmuz 2011'de satışa sunulan LG Optimus 3D, ikili kamerasıyla üç boyutlu fotoğraflar çekmeyi amaçlıyordu.
İlk 3G Telefon
İlk 3G'li telefonun hangisi olduğu pek belirgin değil. Bu unvana sahip telefonlar muhtemelen Japonya'da 2001'de çıkan NEC ve Panasonic telefonları. Resimdeki Motorola A820'nin 2002'de, en azından İngiltere'de 3G'yi ilk sunan telefonlardan olduğu biliniyor.
4G'li İlk Telefon
4G destekli ilk telefonu bulmak çok daha kolay. ABD'de teknolojinin öncülüğünü yapan HTC Evo, 2010 yılında 4,3 inç'lik 480x800 ekran, 1GHz Snapdragon işlemci ve Android 2.1 Eclair ile geliyordu. Dünyanın geri kalanı için ilk 4G'li telefon ise muhtemelen HTC Max 4G idi. Bu telefon, Kasım 2008'de Rusya'ya özel olarak piyasaya sürülmüştü.
Uygulama Mağazası Sunan İlk Telefon
2007'de çıkan ilk iPhone, üçüncü parti uygulamaları desteklemiyordu. Apple App Store, ikinci nesil iPhone olan iPhone 3G ile birlikte geldi.
Parmak İzi Sensörlü İlk Telefon
Telefonlardaki parmak izi sensörleri, Apple'ın 2013'te tanıttığı iPhone 5S'e eklediği Touch ID ile yaygınlaşmaya başladı. Ancak Face ID'nin önem kazanacağını dört sene öncesinden bilen Pantech GI100, 2004'te bir parmak izi sensörüyle gelmişti.
Bununla birlikte Apple'ın iPhone 5S'te ilk kez kapasitif parmak taramayı kullandığını söyleyelim. Önceki telefonlar, optik taramayla (yani parmağın fotoğrafını çekerek) çalışıyordu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın