"Telefonda 4K Ekran Bile Yeterli Değil"
Qualcomm'un önemli ismi, "telefonda 4K'ya kimsenin ihtiyacı yok" diyenlere, işte bu sözlerle cevap verdi!
Qualcomm'un yardımcı başkanı Tim Leland, akıllı telefonların geleceğinin 4K'da değil, 6K ve 8K'da yattığını düşünüyor. Bugünün pek çok Android telefonun 2K çözünürlük sunduğunu, iPhone 7 Plus'ın ise henüz bunun sadece yarısına sahip olduğunu düşünürsek, Leland'ın bu öngörüsüne şüpheyle yaklaşmak mümkün.
Ancak Leland, bu çözünürlüklerin, eğer sanal gerçeklikte ileriye doğru birkaç adım atmaya niyetliysek, mecburi olduğunu söylüyor. Ayrıca beklediği yenilikler arasında sadece çözünürlük de yok; daha iyi renkler, daha parlak ekranlar da, Leland'a göre kaçınılmaz.
Bu açıdan bakıldığında, Leland'a hak verebiliriz. Sanal gerçeklik gözlüklerinin, telefonları burnumuzun dibine kadar soktuğu bir zamanda, pikselleri görmek rahatsız edici oluyor. Daha yüksek çözünürlük ise, işte bu pikselleri fark etmemizin önüne geçecek.
Leland, HD TV'ler de ilk kez ortaya çıktığında "buna kimin ihtiyacı var" tepkileriyle karşılaşıldığını, ancak bugün 4K'nın bile neredeyse standart olduğunu söylüyor. Bu sözleriyle de, "telefonda bu kadar yüksek çözünürlüğe kimin ihtiyacı var" diyenlere de, bir şekilde cevap vermiş oluyor.
Okuyucu YorumlarıToplam 5 Yorum Giriş Yapın
Batarya ömrü paralel şekilde artarsa neden olmasın. Ancak hala 2K 'dan yanayım işlemci ve grafik kartı daha az güç tüketir ve daha stabil bir çalışma yaşanır. Ios yazılım ve stabilitede önde ancak android stabilite için günümüzde 2K kullanmalı.
Boş iş bunlar. Öncelikle batarya problemini çözün sonra açılabilir veya sanal ekranları geliştirin işimize yaramayacak olan şeyleri pişirip pişirip önümüze getiriyorlar.
telefonun içine nükleer santral falan = 8k +
Sanki herkese vr lazım, standart bi telefona 720p yeterli, masaüstü standart monitorlerin çözünürlüğü bile bu zaten 18,5"
pek tatmin edici bir cevap değil..yüksek çözünürlük hem bataryayı çabuk tüketir hemde işlemciyi yorar..en iyisi samsung note 7 de olduğu gibi ekran çözünürlüğü ayarlanabilir olmalı..