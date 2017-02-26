"Telefonda 4K Ekran Bile Yeterli Değil"

Qualcomm'un önemli ismi, "telefonda 4K'ya kimsenin ihtiyacı yok" diyenlere, işte bu sözlerle cevap verdi!

"Telefonda 4K Ekran Bile Yeterli Değil"

Okuyucu Yorumları

Toplam 5 Yorum

Batarya ömrü paralel şekilde artarsa neden olmasın. Ancak hala 2K 'dan yanayım işlemci ve grafik kartı daha az güç tüketir ve daha stabil bir çalışma yaşanır. Ios yazılım ve stabilitede önde ancak android stabilite için günümüzde 2K kullanmalı.

Boş iş bunlar. Öncelikle batarya problemini çözün sonra açılabilir veya sanal ekranları geliştirin işimize yaramayacak olan şeyleri pişirip pişirip önümüze getiriyorlar.

telefonun içine nükleer santral falan = 8k +

Sanki herkese vr lazım, standart bi telefona 720p yeterli, masaüstü standart monitorlerin çözünürlüğü bile bu zaten 18,5"

pek tatmin edici bir cevap değil..yüksek çözünürlük hem bataryayı çabuk tüketir hemde işlemciyi yorar..en iyisi samsung note 7 de olduğu gibi ekran çözünürlüğü ayarlanabilir olmalı..

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