Telefonlarda SIM kart değiştirme döneminin sonu!

Cep telefonlarında bir dönem sona eriyor! Yakında SIM kart değiştirmeyecek, kestirmeyecek ve hatta göremeyeceksiniz!

  • Ercan Uğurlu
Telefonlarda SIM kart değiştirme döneminin sonu!

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