Telefonlarda SIM kart değiştirme döneminin sonu!
Cep telefonlarında bir dönem sona eriyor! Yakında SIM kart değiştirmeyecek, kestirmeyecek ve hatta göremeyeceksiniz!
- Ercan Uğurlu
Cep telefonlarında yıllardır kullandığımız SIM kartlar, geçmişten günümüze özellikle boyut anlamında büyük evrim geçirdi. Nano SIM kartlara kadar geldiğimiz günümüzde, böylece daha ince akıllı telefonlar yapmak mümkün hale geldi. Her ne kadar bazı şirketler tarafından yazılım destekli farklı SIM kart teknolojileri geliştirilmiş olsa da, bunlar şu an için global çapta kullanılmıyor. Ancak çok yakında SIM kartlar ile ilgili bir devrim gerçekleşecek. Böylece SIM kart takıp çıkartmayacak, operatör değiştirdiğimizde SIM kart değiştirmek zorunda kalmayacak ve artık telefon değiştirdiğimizde de onları kestirmek zorunda olmayacağız. Peki, neden? Çünkü ortada bir SIM kart olmayacak!
Evet, çok yakın bir gelecekte SIM kartlarımızdan tamamen kurtulacağız. ARM'ın geliştirdiği yeni SIM kart teknolojisi, artık telefonlara sonradan takılan bir kart değil, direkt olarak telefonun içinde yer alacak olan bir yongadan ibaret olacak. ARM tarafından geliştirilen bu yeni SIM kart teknolojisinin adı ise ISIM olarak belirlenmiş.
ISIM, aslında eSIM'den çok da farklı olmayacak. eSIM, açılımıyla Embedded-SIM, yani gömülü SIM kart teknolojisi gibi, cihazın içinde yer alacak olan ISIM, boyutları itibariyle ise çok daha küçük. Yalnızca 1 milimetre kareden daha az yer kaplayacak olan ISIM teknolojisi, böylece üreticilere çok daha fazla RAM alanı, daha geniş bir pil kapasitesi ve daha telefonlar için daha ince boyutlandırma seçeneği sağlayacak.
ISIM'in yaratılmasının arkasındaki asıl amaç ise, Nesnelerin İnterneti ile ilgili. Nesnelerin İnterneti'nin hayatımızda aktif şekilde rol almasıyla beraber, bu geniş ağda yer alacak olan cihazların çeşitlenmesi ve çok küçük formlarla karşımıza çıkması bekleniyor. Hal böyle olunca, bu minik cihazların içine yerleştirilecek kartların da, çok çok daha küçük boyutlarda olması gerekiyor. ISIM teknolojisi ile bu mümkün olmuş olacak.
Boyutların küçülmesi bir yana, kullanıcılar her cihaz için minik SIM kartlarla uğraşmak zorunda kalmayacak, bunların üretilmesi ve dağıtılması için kaynak ve işgücü masrafı doğmayacak ve öte yandan SIM kart kapaklarının suya karşı korunmasına ihtiyaç olmayacak. Zira Nesnelerin İnterneti ile giyilebilir cihazların da çeşitlenmesi, tekstil kategorisini canlandıracak ve içinde hücresel veri aktarımı yapan çip bulunduran kıyafetlerin yıkanması mümkün olacak.
ISIM teknolojisi ile ilgili daha geniş bilgiyi yalnızca birkaç gün içinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi 2018'de duymayı bekliyoruz. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak yenilikler ile ilgili edindiğimiz tüm bilgileri gerek fuar alanında canlı yayınlarımızla, gerek bu sayfalardan sizlere aktaracağız.
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