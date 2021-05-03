Telefonlardaki "Gece Modu" Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Akıllı telefonlardaki "gece modu" gerçekten işe yarıyor mu? Gece modunu kullanmak uyumaya yardımcı oluyor mu? Yeni araştırma, kafa karıştırıcı sonuçları ortaya koyuyor.