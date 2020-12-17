Telefonların Su Geçirmez Olduğunu Gösteren IP Değeri Tam Olarak Nedir?

Eğer satın alacağınız telefonun özellikleri arasında IP67, IP68 gibi terimler görüyorsanız, o telefon suya ve toza karşı dayanaklı demektir. Peki ama bu IP terimleri bize ne anlatıyor; farklı rakamlar ne anlama geliyor?