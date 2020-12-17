Telefonların Su Geçirmez Olduğunu Gösteren IP Değeri Tam Olarak Nedir?

Bugünün neredeyse tüm üst düzey telefonları ve bazı orta seviye telefonlar toza ve suya dayanıklı. Üreticilerin bazı telefonlarını, akıllı saatlerini ve diğer cihazlarını su geçirmezlik iddiasıyla sattığını biliyoruz. Bunu yaparlarken de, aldıkları IP sertifikasını kullanıyorlar. Peki Apple, Samsung gibi firmaların su geçirmezlik için kullandığı IP puanlamalar ne anlama geliyor?
Günümüzde suya ve toza dayanıklı olan neredeyse tüm telefonların teknik özellikleri arasında IP 68 ibaresini göreceksiniz. Apple, iPhone XS ile IP68'e geçiş yaptı; daha önceki iPhone X, iPhone 8, iPhone XR ve iPhone 7 gibi modellerde ise IP67 sertifikasını gördük. Samsung, Galaxy S7 Edge'den beri IP68 sertifikasına sahip.
Şimdi gelin, IP sertifikasının ne olduğuna, bahsi geçen sayıların ne anlama geldiğine birlikte göz atalım.
IP Sertifikası Nedir?
"IP" harfleri, "ingress protection / giriş koruması" anlamına geliyor ve toz ve suyun cihazın içerisine ne kadar kolay girebileceğini açıklıyor. Terimin IP kısmı değişmiyor; bu yüzden IP'den sonra gelen sayıya bakmanız gerekiyor.
IP Derecesindeki İlk Rakam Ne Anlama Geliyor?
IPXX gibi bir terimde, her iki X de farklı anlamlar taşıyor. İlk rakam, toz, kum gibi katı maddelerin cihaza ne kadar kolay işleyebileceğini açıklıyor.
Burada ilk rakam olarak genellikle 5 veya 6'yı göreceksiniz. 5, "toz girişinin tam anlamıyla engellenmediği, ancak ekipmanın tatmin edici biçimde çalışmasını engelleyecek kadar çok girmeyeceği; kısa devreye karşı tam koruma sağladığı" anlamına geliyor. 6 ise, cihazın yeterli korumaya sahip olduğunu gösteren en üst seviyeyi simgeliyor.
Nadiren de olsa, bazı cihazlarda IPX8 gibi, gerçekten X içeren ibarelere de rastlayabilirsiniz. Bu durum, firmanın toz korumasıyla ilgili rakamı açıklamak istemediği, anlamını taşıyor.
IP Derecesindeki İkinci Rakam Ne Anlama Geliyor?
IP puanındaki ikinci rakam, cihazın su geçirmezlik seviyesini gösteriyor ve burada durum, ilk rakama göre biraz da karışık.
Derecelendirme aslında 5'ten başlıyor. Beş, "herhangi bir yönden ağızlıkla (6.3mm) püskürtülen suya karşı dayanıklılık" anlamını taşıyor. Bu sayı altı ise ortaya, "herhangi bir yönden ağızlıkla (12.5mm) güçlü biçimde püskürtülen suya karşı dayanıklılık" anlamı çıkıyor. Her ikisi de, aslında temel br koruma anlamı taşıyor; çiseleyen yağmur gibi durumlardan korkmamanızı söylüyor. Ama üzerine su dökülürse, su geçirmezlik garantisi sunulmuyor.
Gerçekten işe yarayan bir su geçirmezlik özelliği sunan cihazlar için bu rakamın yedi veya üzeri olması gerekiyor ancak bunlar arasında da farklar var. Yedi, 1 metreye kadar suya batırılan cihazın su geçirmemesi anlamını taşıyor. Sekiz ise bir metreden ötesine dayanıklılık demek. Ancak üreticinin, 1 metrenin ötesi derken ne demek istediğini belirtmesi gerekiyor.
İster IP67 olsun, ister IP68 olsun; bir cihazın tamamen su geçirmez olduğunu garantilemiyor. Ama güçlü bir koruma sunduğu bir gerçek.
En üst düzey olan dokuz, cihazın sürekli olarak su altında kalabileceğini gösteriyor. Buradaki koşulların üretici tarafından belirtilmesi gerekiyor. Dokuz, çoğu zaman ürünün hava geçirmediğini belirtiyor. Bazı durumlarda ise su cihaza işlese dahi, zararlı bir etkide bulunmayacağı anlamına gelebiliyor. Bugün, IP69 seviyesi sunduğunu iddia eden bazı Çinli modellere rastlayabiliyoruz. Ama bu iddiada ne kadar samimi oldukları tartışmaya açık bir konu.
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