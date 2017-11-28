Telefonunuz Çalınırsa Bunları Yapın!
Eğer telefonunuz çalınırsa, paniğe kapılmadan bu adımları takip etmenizde yarar var. Belki telefonu geri bile alabilirsiniz...
Telefon hırsızlığı vakaları hiç de nadir sayılıcak olaylar değil. Tüm önlemlerinize rağmen eğer telefonunuz çalınırsa sakin olmaya çalışın ve sırasıyla şu adımları izleyin:
1 - Polisi arayın
Eğer telefonunuzun çalındığından eminseniz, hemen polisi arayın ve durumu anlatın. Polise telefonunuzun kayıt numarasını (IMEI) vermeniz gerekiyor, onu da operatörünüzden öğrenebilirsiniz. Telefonunuz çalınmadıysa, cihazın ayarlarından IMEI numarasını öğrenebilir ve başka bir yere yazabilirsiniz. Polisin size vereceği referans numarasını da saklamayı unutmayın, bunu daha sonra sigorta için kullanabilirsiniz.
2 - Operatörünüzü arayın
Operatörünüz ile iletişime geçmek de önemli bir adım. Eğer hırsız telefonunuzu arama yapmak için kullanıyorsa, eğer çalıntıyı şikayet etmezseniz sorumlu olabilirsiniz. Operatörünüz telefonunuzun çalındığını anladığı anda hücresel hizmeti kesecektir. Ancak unutmayın, hırsız Wi-Fi kullanarak hala bilgi hırsızlığı yapabilir.
3 - Bütün parolalarınızı değiştirin
Telefonunuz büyük ihtimalle pin, kilit ekranı ve diğer güvenlik önlemlerine sahiptir (eğer değilse hemen önlem almanızı öneriyoruz). Ancak ne olursa olsun, telefonunuz çalındıysa, bütün parolalarınızı değiştirmenizde fayda var. Sosyal medya, banka hesapları ve e-posta hesaplarınızın şifrelerini değiştirmezseniz, hırsız bu hesaplarınıza erişebilir ve başınıza daha bile fazla derde sebep olabilir.
4 - Telefonunuzun izini sürün
Eğer iOS için Find My iPhone, Android için Find My Device veya Samsung'un Find My Mobile hizmetlerini kullanıyorsanız, kayıp telefonunuzun nerede olduğunu çok kolay şekilde öğrenebilirsiniz. Bu uygulamalar ayrıca telefonunuzu uzaktan kilitlemenizi sağlıyor ve eğer telefonu geri alamayacaksanız bilgilerinizi de uzaktan silebiliyorsunuz.
5 - Bulut hizmetlerinden faydalanın
Eğer telefonunuz bulunamıyorsa, buluta kayıtlı ayarlarınızı ve bilgilerinizi yeni telefonunuza yükleyebilirsiniz. Google, Apple ve Samsung gibi şirketlerin hepsi bulut hizmetlerine sahip, tek yapmanız gereken farklı bir cihazdan giriş yapmak.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın