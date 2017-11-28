Telefonunuz Çalınırsa Bunları Yapın!

Eğer telefonunuz çalınırsa, paniğe kapılmadan bu adımları takip etmenizde yarar var. Belki telefonu geri bile alabilirsiniz...

Telefonunuz çalınırsa bunları yapın

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