Telefonunuz Ne Kadar Su Geçirmez?

Telefon üreticilerinin su ve toz dayanıklılığını anlatmakta kullandığı IP68, IP67 gibi puanlamalar, ne anlama geliyor?

Telefonunuz Ne Kadar Su Geçirmez?

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