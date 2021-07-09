Telefonunuz Suya Karşı Korumalı mı? Bu Uygulama ile Test Edin!

Samsung'un Galaxy S21 serisi gibi amiral gemisi akıllı telefonların çoğu, IP68 sertifika dereceleri sayesinde 1.5 metre derinliğe kadar suya karşı dayanıklı yapıda geliştiriliyorlar. Bu sertifika, bu tür cihazlara sahip olanların telefonlarını suya düşürmelerinde ya da toza ve kuma maruz kalmalarında iç rahatlığı sağlıyor. Fakat yine de pek çok kişi, telefon suya ve toz karşı dayanıklı olsa da cihazını ilk kez bu tür ekstrem koşullara olan dayanıklılığını denerken, endişelenmiyor değil. Yeni çıkan bu uygulama, işte tam olarak bu iç sıkıntısına çare niyetine geliyor.
Water Resistance Tester isimli yeni bir Android uygulaması, cihazı suya sokmadan cihazız suya karşı dayanıklı olup olmadığını değerlendiriyor. Bunun için telefonun barometresini kullanan uygulama, farklı basınç seviyesindeki değişiklikleri ölçümlüyor ve böylece cihazın suya karşı dayanıklı olup olmadığını söylüyor.
Hemen yukarıdaki videoda da görebileceğiniz uygulamayı kullanması oldukça basit. Telefonunuzu masaya bırakın ve yönergeleri takip edin, hepsi bu kadar. Denemek isterseniz Water Resistance Tester uygulamasını Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulama reklamlarla birlikte gelir, ancak kaldırılmasını istiyorsanız 0,99 ABD doları bağışlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın