Telefonunuzun Eskidiğinin 6 İşareti
Android'li telefonunuzu değiştirmenin vaktinin geldiğini söyleyen 6 işaret... Bu yazımızda.
Yeni bir telefon satın alırken en azından birkaç sene dayanmasını istersiniz. Kaliteli bir telefon, bu istediğinizi size verecektir. Ancak ne kadar iyi baksanız da, zaman geçtikçe telefonunuzun bazı yönlerden geride kaldığını göreceksiniz.
Telefonunuz yavaşladıysa, hasar gördüyse veya uyumluluk sorunları yaşıyorsa, onu değiştirmek kaçınılmaz. Aşağıda Android'li telefonunuzu daha iyisiyle değiştirmeniz gerektiğini söyleyen işaretleri sıraladık.
1. Pili Çabuk Bitiyor
Android'li telefonların pil ömrünü uzatmaya yarayan bazı ipuçları var, ancak şarjınız çok çabuk tükeniyorsa artık çok geç demektir. Piller, bir veya iki sene içinde, belirli bir şarj sayısından sonra gücünü kaybetmeye başlarlar. Bu durumda pili değiştirmeniz veya yeni bir telefon almanız en iyi çözüm olacaktır.
2. Çok Yavaş
Telefonunuzun yavaş çalışmasının farklı nedenleri olabilir. Cihazınızın yaşı, nedenlerden biri. Yeni uygulamalar, yeni Android sürümleri, daha yüksek kaynağa ihtiyaç duyduğundan telefonunuzu yavaşlatabilir.
Yeni telefonunuz, şimdikinden daha fazla kaynağa sahip olacağından sizi uzun bir süre yavaşlamalardan kurtarabilir.
3. Eski Yazılım
Eğer şanslıysanız, telefonunuz ömrü boyunca iki büyük Android güncellemesi alacaktır. Ancak her üretici, güncelleme işiyle uğraşmıyor ve telefonu daha aldığınız anda bile yazılımınız eski olabiliyor. Bu durum, güvenlik için de risk oluşturuyor.
Güncelleme almamak canınızı sıkıyorsa, yeni bir telefon almanın zamanı gelmiş olabilir.
4. Yeni Uygulamalar Çalışmıyor
Yeni tür uygulamalar, örneğin sanal gerçeklik (VR) uygulamaları, yüksek kaynak gereksinimi nedeniyle eski cihazlarda çalışmayabilir. Aynı durum oyunlar için de geçerli. Telefonunuz eskiyse, RAM'i ve grafik performansı, gösterişli oyunları çalıştırmaya yetmeyebilir.
5. Uygulamalar Sık Sık Kilitleniyor
Uygulamalar bazen bug'lar yüzünden bazen ise telefonunuzla uyumlu olmadığı için kilitlenebilir. Bazı uygulamalar, sadece modern telefonlarda çalışabilir. Eğer uygulamalar durmaksızın çöküyorsa, bunun sebebi kaynakların yetmemesi de olabilir. Yeni telefonlar, bu sorunu kolayca çözecektir ve uygulamaları rahatça kullanmanıza izin verecektir.
6. Kamera Görüntüsü İyi Değil
Çoğu kullanıcı fotoğraf çekmek için telefonunu kullanıyor. Sosyal medya ve selfie çağında kameraların kalitesi, çoğu kullanıcı için önem taşıyor. Kameranız iyi değilse, uygulamalarla fotoğrafları iyileştirmeniz zor. Fotoğraflar sizin için önemliyse, ön ve arka kamerası iyi bir telefon, çok daha iyi kareler yakalamanızı sağlayabilir.
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