Telegram Masaüstü Uygulaması IP Sızdırıyor
Neredeyse tüm telefonlarda görebileceğimiz popüler mobil uygulamada ortaya çıkan açık, önemli bir tehdidi beraberinde getiriyor!
Özellikle güvenlik ve gizlilik noktalarında itibarı bir hayli yüksek bilinen Telegram, ne yazık ki yeni ortaya çıkan bir haberle hayal kırıklığı yarattı. Güvenlik araştırmacısı Dhiraj Mishra tarafından keşfedilen açık, Telegram'ın masaüstü uygulamasına ait.
Telegram'ın masaüstü uygulamasını kullanan kullanıcılar, herhangi bir sesli arama başlattıklarında IP bilgisinin sızdırıldığından habersizler. En azından durumu Dhiraj Mishra ortaya çıkartana kadar böyleydi. Telegram mobil kullanıcıları sesli arama başlattıklarında kişisel bilgilerini kapatabilme seçeneğine sahipler, fakat masaüstü uygulamasına böyle bir şans sunulmamış. Bu da kullanıcıları siber saldırılara açık hale getiriyor.
Telegram, durumu fark eden Dhiraj Mishra'ya 2300 dolar civarında bir para ödülü vermiş. Hemen ardından da açığı kapatmak için çalışan Telegram, 1.4 versiyonunda bunu kapatma olanağı tanıyor.
Ercan Uğurlu
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