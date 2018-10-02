Telegram masaüstü uygulaması IP sızdırıyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler