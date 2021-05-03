Telegram'dan Sürpriz Yenilik: Şifrelenmiş Telekonferans Geliyor

Telegram yakında, şifreli mesajlaşma uygulaması kadar güvenli olmayı vaat eden kendi video konferans hizmetini piyasaya sürecek. Şirketin kurucusu Pavel Durov, kendi kişisel Telegram kanalında yayınladığı bir gönderide, hizmetin mevcut video konferans çözümlerinden daha iyisini sunmayı hedeflediğini açıkladı ve şunları söyledi:
"Görüntülü görüşmelerden bahsetmişken, Mayıs ayında sesli sohbetlerimize video seçeneği ekleyerek Telegram'ı grup video görüşmeleri için güçlü bir platform haline getireceğiz. Ekran paylaşımı, şifreleme, gürültü giderme, masaüstü ve tablet desteği olacak. Modern bir video konferans aracından beklenen her şeyi Telegram'ın kaliteli kullanıcı arabirimi, hızı ve şifrelemesi ile sunacağız. Bizi izlemeye devam edin!"
Trend videoyu gösteriyor
Her zamankinden daha fazla insanın evden çalıştığı günümüzde, video konferans yazılımları büyük ilgi çekiyor. Geçtiğimiz yıl Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams kullanımında bir patlama yaşandı. Facebook Messenger, Discord, WhatsApp ve diğerleri gibi mesajlaşma uygulamaları da video görüşmeleri için kullanılıyor.
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Telegram, geçen yılın ağustos ayında platformuna bire bir video görüşmeleri yapma özelliğini ekledi, ancak grup video görüşmeleri desteklenmiyordu. Bununla birlikte, Telegram, güvenliğin grup video görüşmeleri için çok kadar önemli olduğunu ve bu özelliği güvenli bir şekilde eklemek için titizlikle çalıştığını da söylemişti. Bu kadar uzun süre beklemesinin nedeni bu olabilir.
Gelecek aydan itibaren Telegram kullanıcıları, hizmeti kullanan diğer kişilerle grup video görüşmeleri yapabilecek ve video konferanslara katılabilecekler.
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