Telegram yeni yıla yeni özelliklerle girdi!

Mesajlaşma uygulaması Telegram'a yeni yılda pek çok yeni özellik gelecek!

Telegram yeni yıla yeni özelliklerle girdi...

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