Televizyon gibi yayın yapan 'Netflix Direct' test yayınına başladı

Netflix'in televizyon kanalı benzeri yayın yapacak yeni özelliği 'Direct' test yayınına başladı.

'Netflix Direct' test yayınına başladı

Direct adı verilen sistem Netflix'in web sürümü üzerinden Netflix aboneleri tarafından kullanılabilir olacak ve televizyon kanalları gibi belli bir yayın akışıyla yayın yapacak. Netflix, yeni sistemi Fransa'da test ediyor. Test için Fransa'nın seçilmesinin nedeni ise ülkede geleneksel TV yayıncılığının oldukça popüler olması ve insanların 'arkalarına yaslanarak' karşılarına gelen yayınları deneyimlemeyi sevmeleri.

5 Kasım'da Fransa'da bazı kullanıcılarla test yayınına başlayan Direct özelliği önümüzdeki ay ülkenin daha fazla bölgesine yayılacak. Netflix'in Fransa'da yaklaşık 9 milyon abonesi bulunuyor.

Netflix, yeni hizmeti duyuran açıklamasında, "Belki karar verme modunda değilsiniz veya yenisiniz ya da yeni ve farklı bir şeye şaşırmak istiyorsunuz" dedi.

Netflix Direct ile kanaldaki tüm izleyiciler aynı anda aynı programı izliyor olacak. Direct özelliği tercih eden kullanıcılar, kişiye özel olmayan, bir TV kanalı gibi programlanmış yayın akışını gerçek zamanlı olarak izleyebilecek.

Netflix koronavirüs pandemisinin başlangıcında önemli bir yükseliş yaşadı, 2020'nin ilk iki çeyreğinde listesine 26 milyon yeni abone ekledi. Bu rakam neredeyse 2019'a eşit.

Netflix Ağustos ayında da Karışık Çal özelliğini test etmişti.

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