Telltale Games yolun sonuna mı geldi?

Telltale Games hakkında ortaya atılan üzücü söylentilere cevap, şirketin resmi Twitter hesabından geldi!

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