Telltale Games yolun sonuna mı geldi?
Telltale Games hakkında ortaya atılan üzücü söylentilere cevap, şirketin resmi Twitter hesabından geldi!
2004 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya Eyaleti'nde kurulan Telltale Games, kısa süre içinde oyun tutkunlarının kalbini kazanmayı bilmişti. Ünlü şirket; Batman: The Telltale Series, Game of Thrones, The Walking Dead, Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, Minecraft: Story Mode, The Wolf Among Us gibi otoritelerden yüksek puanlar toplayan pek çok oyun geliştirmişti.
Ne yazık ki Telltale Games için oyun sona erdi. Telltale Games, öncelikle çalışanlarının yaklaşık 90'ını işten çıkarmak zorunda kaldı. Şirket bünyesinde şu anda sadece 25 çalışan bulunuyor. Tüm işten çıkartmalar gerçekleştikten sonra şirket ne yazık ki kepenk kapatacak.
Pek çok oyunsever, bu iddiaların bir dedikodu olmasını ummuştu. Lakin Telltale Games CEO'su söylentileri doğruladı. CEO Pete Hawley, Twitter hesabında "Telltale çok zor bir yıl geçirdi. Maalesef tüm denemelerimiz boşa çıktı ve yapacak pek bir şey kalmadı. Kadromuzu ciddi şekilde daralttık. Çalışmalarımız dünya çapında beğenilse de, beğeniler satış rakamlarına yansımadı. Büyük bir üzüntüyle söylemem gerekirse sona geldik gibi gözüküyor." açıklamasında bulundu.
Bazı iddialara kalan 25 kişilik ekip, The Walking Dead'in son oyununu piyasaya sürdükten sonra görevlerinden ayrılacak ve resmi kapanış gerçekleşecek.
Barış Terun
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