Telltale'in Stranger Things sürümüne hazırlanın!
Telltale, Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'i temel alan bir oyun geliştiriyor!
Daha önce, Netflix ve Telltale Games arasında bir ortaklık ile Minecraft: Story Mode'un yayım hizmetine sunulacağı bildirilmişti ancak görünene göre ikilinin yeni bir ortak projesi daha bulunuyor.
TechRadar ile konuşan bir kaynağa göre Telltale, Stranger Things evreninde geçen yeni bir seri geliştiriyor. Kaynak, bu oyunun Netflix dizisinin ikinci sezonu ile beraber sunulmasını hedeflediklerini, ancak daha sonra projenin ertelendiğini söyledi.
Telltale'in lisans alımı, geliştiricinin 2014 yılında HBO ile Game of Thrones (Taht Oyunları) için yaptığı anlaşmaya benzer gözüküyor ve bu da Telltale'in yarattığı karakterlerin yanı sıra dizideki karakterleri görmenin de mümkün olduğu anlamına geliyor.
Netflix, TechRadar ile iletişime geçerek Telltale ile ortak Stranger Things projesini doğruladı ve bu projenin, daha önce bildirilen deneysel yayım hizmeti içeriğinden farklı olacağını belirtti.
Telltale ise yaptığı bir açıklama ile Minecraft: Story Mode'un Netflix'e güz mevsiminde geleceğini ve bundan ayrı olarak da Stranger Things tabanlı bir oyunu geliştirdiğini, daha ileri bir tarihte de bu oyunun konsollar ve bilgisayarlar için sunulacağını doğruladı.
Levent Öztürk
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