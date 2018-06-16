Telltale'in Stranger Things sürümüne hazırlanın!

Telltale, Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'i temel alan bir oyun geliştiriyor!

Stranger Things Telltale sürümü ile sunulacak...

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