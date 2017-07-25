"Temiz" YouTube İçin Bir Hamle Daha Geldi!

Google, YouTube'un bir türlü bitmeyen önemli sorunu için bir kez daha harekete geçti!

Google, YouTube spamlarını azaltmaya çalışıyor!

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