"Temiz" YouTube İçin Bir Hamle Daha Geldi!
Google, YouTube'un bir türlü bitmeyen önemli sorunu için bir kez daha harekete geçti!
Herhangi bir YouTube videosunun yorum kısmına baktığınızda karşılaştıklarınız, her seferinde güzel bir okuma deneyimi olmayabiliyor. Tam da bu yüzden Google, istenmeyen spam yorumları azaltmak için yeni yöntemler deniyor.
YouTube'un hedeflediği yorumların başında link içerenler geliyor. Bunların çoğu, tıkladığınızda bilgisayarınıza zararlı yazılımlar yüklemeye çalışan spam sayfaları veya siteleri.
YouTube'un video üreticileri için sunduğu yeni bir seçenek, hashtag veya URL içeren tüm yorumların yayınlanmadan önce incelemeden geçmesini sağlıyor. Böylece video yükleyenler, yorumlara izin verebiliyor veya engelleyebiliyor. Bu yorumlar hiç incelenmezse, sitede de hiçbir zaman yayınlanmıyor.
Eğer siz de YouTube'a video yükleyen biriyseniz, yeni ayara Topluluk kısmındaki Topluluk ayarlarından ulaşabilirsiniz. Seçeneği etkinleştirmek eski yorumları kapsamıyor; bu yüzden geriye gidip eski yorumları gözden geçirmenizde yarar var.
Bazı popüler YouTube videolarındaki, büyük kısmını çocukların oluşturduğu milyonlarca görüntülenmeyi düşününce, bu ayara göz atmanızı ve aktif hale getirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.
H. Hüseyin Öztürk
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