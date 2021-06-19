Tencent Games Türkiye'ye Önemli Atama

Tencent Games, hızlı büyümesi ile dikkat çeken Türkiye oyun pazarında yerel yönetimini güçlendirmek için 1 Haziran tarihi itibarıyla ülke müdürü atadı.
PUBG MOBILE'ın Kıdemli Danışmanı olarak görev alan oyun sektörünün deneyimli ismi Aras Şenyüz, Tencent Games'in Türkiye Ülke Müdürü oldu. Aras Şenyüz, yeni görevinde doğrudan Tencent EMEA yönetimine raporlayacak.
Bu yeni atama, Tencent Games'in Türkiye'deki oyuncular için çok daha fazla özel içerik, yerel deneyimler ve pazarlama etkinlikleri sunma kararlılığının bir göstergesi niteliğinde. Aras Şenyüz'ün sorumlulukları arasında pazarın ihtiyaçları ve yerel oyuncuların önceliklerini göz önüne alarak, ülkedeki oyun ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak işbirlikleri kurmak da yer alacak.
Aras Şenyüz konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Kültürümüze önem vererek, Türkiye oyun endüstrisinde çok daha fazlasını başaracağız. PUBG MOBILE ile son üç yılda Türkiye'nin en popüler mobile oyunu olmayı başardık. Şimdi daha fazla oyuncuya erişeceğimiz ve Türkiye'ye yeni oyunlar getirmeyi hedeflediğimiz yeni bir döneme giriyoruz."
PUBG MOBILE, KRAFTON'un fikri mülkiyeti olan PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ile geliştirilen ve Tencent Games tarafından dağıtılan bir mobil oyundur. Türkiye'de 2018 yılında oyunculara sunulan PUBG MOBILE, Türk oyunculara yönelik çalışmalar yapmak için 2019 yılında yerel PUBG MOBILE operasyon ekibini kurdu. 2020 yılında ise PUBG MOBILE, Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı temalı oyun içi, oyun dışı ve topluluk etkinliklerinin de bulunduğu özel entegre kampanyalar hayata geçirdi.
Tencent Games, yerel kültüre ve oyuncuların tercihlerine göre özel hazırlanmış oyun deneyimleriyle Türkiye pazarını büyütmeyi hedefliyor.
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