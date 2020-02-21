Terk edilmiş şehir Vuhan'dan ürkütücü kısa film: İşte o görüntüler

Çin'in Vuhan kentinden yayılan Coronavirüs nedeniyle ölümler devam ediyor, dünya tedirgin. Çinli bir film ekibinin Vuhan'da çektiği kısa film ise kentin sokaklarının nasıl terk edilmiş olduğunu gösteriyor.