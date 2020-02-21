Terk edilmiş şehir Vuhan'dan ürkütücü kısa film: İşte o görüntüler

Çin'in Vuhan kentinden yayılan Coronavirüs nedeniyle ölümler devam ediyor, dünya tedirgin. Çinli bir film ekibinin Vuhan'da çektiği kısa film ise kentin sokaklarının nasıl terk edilmiş olduğunu gösteriyor.

Terk edilmiş şehir Vuhan'dan ürkütücü kısa film

Çinli film ekibi Vuhan'da çektikleri filmin yapımını durdurmak zorunda kalınca şehrin salgın sonrası ürküten sessizliğini görüntülemiş. Yönetmen Lan Bo ve film ekibinin çektiği görüntüler Wuhan: The Long Night isimli kısa film haline gelmiş.

Kısa film sosyal medya platformu Weibo'da milyonlarca kez izlendi. Film ekibi şimdi uzun metrajlı bir belgesel çekmeyi planlıyor.

Yönetmen Lan Bo, ekip arkadaşlarının anlamlı bir şey yapmak istediklerini söylüyor.

Independent'in haberine göre Lan Bo ve ekibi uzun metrajlı belgeselde ise sağlık çalışanları ve gönüllüler ile salgının halk üzerindeki etkisine odaklanacak. Lan Bo, "Umarım insanlar kameraya doğruları söyleyebilir. Umarım kameram yalan söylemez" diyor.

Kısa film Sixth Tone'da izlenebiliyor.

 

 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Bakanlıktan Atakan Kayalar uyarısı
Netflix'ten yeni kategori: 'Made in Turkey'
Uzay turizminin başlayacağı tarih belli oldu! SpaceX ve Space Adventures ilk turistlerini gönderiyor
Sosyal medyanın çok konuştuğu 10 yaşındaki Atakan
Günün En çok Okunanları
En yeni Yamaha motor modelleri Motobike İstanbul'da görücüye çıktı!
En yeni motor modelleri ve aksesuarları Motobike Istanbul fuarında!
Terk edilmiş şehir Vuhan'dan ürkütücü kısa film: İşte o görüntüler
Kopyala - Yapıştır'ın Babası Aramızdan Ayrıldı...
HONOR EMUI 10 Güncelleme Takvimi Açıklandı!

 

 