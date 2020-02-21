Terk edilmiş şehir Vuhan'dan ürkütücü kısa film: İşte o görüntüler

Çinli film ekibi Vuhan'da çektikleri filmin yapımını durdurmak zorunda kalınca şehrin salgın sonrası ürküten sessizliğini görüntülemiş. Yönetmen Lan Bo ve film ekibinin çektiği görüntüler Wuhan: The Long Night isimli kısa film haline gelmiş.
Kısa film sosyal medya platformu Weibo'da milyonlarca kez izlendi. Film ekibi şimdi uzun metrajlı bir belgesel çekmeyi planlıyor.
Yönetmen Lan Bo, ekip arkadaşlarının anlamlı bir şey yapmak istediklerini söylüyor.
Independent'in haberine göre Lan Bo ve ekibi uzun metrajlı belgeselde ise sağlık çalışanları ve gönüllüler ile salgının halk üzerindeki etkisine odaklanacak. Lan Bo, "Umarım insanlar kameraya doğruları söyleyebilir. Umarım kameram yalan söylemez" diyor.
Kısa film Sixth Tone'da izlenebiliyor.
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