Termal kamerada ilginç deney! Soğukta vücut nasıl ısı kaybeder?

Soğuk hava koşullarında vücudun nasıl ısı kaybettiğini görmek ister misiniz? Bir YouTube kanalı, termal kamera ile vücudun ısı kaybettiği anları kaydetti. İşte ilginç görüntüler...

Soğuk hava koşullarında vücut ısısının düşüşü termal kamerada!

İnsanlar soğuk havaya maruz kaldığında vücudunda çeşitli değişiklikler yaşar. Bir YouTube kanalı bu şekilde bir değişiklik yaşandığında vücudun nasıl göründüğünü termal kameralar ile kaydetti.

Oli Martin adlı kanal, insan vücudunun soğuğa maruz kaldığında ısısını nasıl kaybettiğini göstermek için termal kamera kullanarak bir video hazırladı.

İskoç Yaylalarında Soğukta Kalan Bir Vücut Görüntülendi

Videonun açıklamasında "Askeri özellikli Selex Merlin termal görüntüleme kamerasını kullanan Oli Martin, İskoç yaylalarının kavurucu soğuğuna maruz kaldığında insan vücudunun nasıl ısı kaybettiğini canlı bir şekilde gösteriyor." denildi.

Shirtless Heat Loss Experiment In Freezing Conditions #Winterwatch | Earth UnpluggedShirtless Heat Loss Experiment In Freezing Conditions #Winterwatch | Earth Unplugged
Using the military spec Selex Merlin thermal imaging camera, Oli Martin vividly shows how the human body loses heat when exposed to the blistering cold of the Scottish highlands. Earth Unplugged are with the #Winterwatch team up in the beautiful Cairngorms in the east highlands of Scotland. During the week we'll be releasing videos from Scotland showing some of the breathtaking animals found here as well as highlighting the intrepid production crew that bring the Winterwatch show to life! You can check out all the latest updates from the Winterwatch team here: Subscribe to Earth Unplugged - Check out the BBC Earth website Join the Earth Unplugged community: Facebook: Twitter: This is a channel from BBC Studios, trading as BBC Studios, who help fund new BBC programmes.

Kıyafetlerini Çıkardıkça Vücudundaki Isı Değişimi Görülüyor

Video başlangıcında, bir kişinin tam bir kış kıyafeti giymiş halde kameranın önünde durduğu görülüyor. Sonra vücudunun sıcaklığının nasıl değiştiğini göstererek giysilerini yavaş yavaş çıkarmaya başlıyor.

termal kamera

Vücut Isısı Düştükçe Renk Değişiyor

Başlangıçta, vücudunun tamamen kırmızı olduğunu görebilirsiniz, bu da sıcak olduğu anlamına geliyor. Ancak zaman geçtikçe ve kar yağdıkça, vücudu sarıya ve ardından yeşile dönerek vücudun soğuduğunu gösteriyor.

termal kamera

soguk

Soğuk Elinin İzi Kaldı

Daha sonra bir avuç kar alarak kartopu oluşturan kişi, soğuk elini göğsüne koyuyor. Elini göğsünden kaldırdıktan sonra ise yeşil bir el izi bıraktığını görebiliyoruz.

soğuk el

el

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