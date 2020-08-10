Termal kamerada ilginç deney! Soğukta vücut nasıl ısı kaybeder?

İnsanlar soğuk havaya maruz kaldığında vücudunda çeşitli değişiklikler yaşar. Bir YouTube kanalı bu şekilde bir değişiklik yaşandığında vücudun nasıl göründüğünü termal kameralar ile kaydetti.
Oli Martin adlı kanal, insan vücudunun soğuğa maruz kaldığında ısısını nasıl kaybettiğini göstermek için termal kamera kullanarak bir video hazırladı.
İskoç Yaylalarında Soğukta Kalan Bir Vücut Görüntülendi
Videonun açıklamasında "Askeri özellikli Selex Merlin termal görüntüleme kamerasını kullanan Oli Martin, İskoç yaylalarının kavurucu soğuğuna maruz kaldığında insan vücudunun nasıl ısı kaybettiğini canlı bir şekilde gösteriyor." denildi.
Kıyafetlerini Çıkardıkça Vücudundaki Isı Değişimi Görülüyor
Video başlangıcında, bir kişinin tam bir kış kıyafeti giymiş halde kameranın önünde durduğu görülüyor. Sonra vücudunun sıcaklığının nasıl değiştiğini göstererek giysilerini yavaş yavaş çıkarmaya başlıyor.
Vücut Isısı Düştükçe Renk Değişiyor
Başlangıçta, vücudunun tamamen kırmızı olduğunu görebilirsiniz, bu da sıcak olduğu anlamına geliyor. Ancak zaman geçtikçe ve kar yağdıkça, vücudu sarıya ve ardından yeşile dönerek vücudun soğuduğunu gösteriyor.
Soğuk Elinin İzi Kaldı
Daha sonra bir avuç kar alarak kartopu oluşturan kişi, soğuk elini göğsüne koyuyor. Elini göğsünden kaldırdıktan sonra ise yeşil bir el izi bıraktığını görebiliyoruz.
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