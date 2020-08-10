Termal kamerada ilginç deney! Soğukta vücut nasıl ısı kaybeder?

Soğuk hava koşullarında vücudun nasıl ısı kaybettiğini görmek ister misiniz? Bir YouTube kanalı, termal kamera ile vücudun ısı kaybettiği anları kaydetti. İşte ilginç görüntüler...