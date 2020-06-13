Termal kameradan kaçamadılar! Evin duvarının içinde ortaya çıktı!

1920'li yıllardan bu yana aile büyüklerinden miras kalmış evde yaşayan aile, evde rahatsız edici bir sorunla karşılaştı.
Uyumaya çalıştıklarında sesler işitiyorlardı. Eve bakmaya gelen uzmanlar, evin termal kamera ile görüntülenip ısı haritasının çıkarılmasını önerdi.
Hemen çalışmaya başlayan ekipler, dış cephede gördükleri birkaç arı kümesinin olduğu bölümü görüntülediler. Termal kamerada görünen ısı izleri nereden başlamaları konusunda yol gösterici oldu.
Bartlett Bee Whisperer adlı arı kurtarma ekibi, bu cephedeki arıları onlara zarar vermeden, hatta kraliçe arıyı bile ayrıca muhafaza ederek toplamak ve evden uzaklaştırmak üzere çalışmalara başladılar.
Arı kurtarmak ekipleri, arıların muhtemelen 50 yıldır orada yaşadığını söylüyorlar. Ekipler ayrıça şimdiye kadar çıkardıkları en büyük arı kovanı olduğunu da belirttiler.
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