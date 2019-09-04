Terminator: Dark Fate'in Son Fragmanı Yayınlandı!
İlk 2 Terminator filminden sonra gelen tüm filmleri silip atacak olan Terminator: Dark Fate'ten yeni bir fragman daha geldi!
- Barış Terun
1991 yılında gösterime giren Terminator 2: The Judgment Day, her açıdan muazzam başarılara imza atmış ve Oscar adayı bilim-kurgu kültleri arasına adını altın harflerle yazdırmıştı. Zaten başarılı olan ilk filmin hikayesi, The Judgment Day ile doruğa ulaşmıştı.
Aradan geçen 28 yılda gösterime giren Terminator: Apocalypse, Terminator: Geniysys gibi filmler, pek de beklenen başarıyı yakalayamadı. Şimdi ise, tüm bu filmler Terminator'un zaman kurgusundan siliniyor. Terminator: Dark Fate, orijinal ikilinin devamı konumunda olacak; "ara filmleri" haklı olarak yok sayacak. Filmin 1 Kasım 2019 tarihinde gösterime girmesi bekleniyor.
Kadroda Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis,Tabato Cerezo, Samantha Couglan,, Tom Hopper, Diego Boneta, Steven Cree, Cassandra Starr, Gabriel Luna, Enrique Arcai, Dani Ramos, Breet Azar gibi isimler yer alıyor. En önemlisi ise, James Cameron'un tekrar işin başında olması.
İşte, karşınızda geçtiğimiz gün yayınlanan son fragman:
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