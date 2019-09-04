Terminator: Dark Fate'in Son Fragmanı Yayınlandı!

İlk 2 Terminator filminden sonra gelen tüm filmleri silip atacak olan Terminator: Dark Fate'ten yeni bir fragman daha geldi!

  • Barış Terun
Terminator: Dark Fate'in yeni fragmanı yayınlandı!

1991 yılında gösterime giren Terminator 2: The Judgment Day, her açıdan muazzam başarılara imza atmış ve Oscar adayı bilim-kurgu kültleri arasına adını altın harflerle yazdırmıştı. Zaten başarılı olan ilk filmin hikayesi, The Judgment Day ile doruğa ulaşmıştı.

Aradan geçen 28 yılda gösterime giren Terminator: Apocalypse, Terminator: Geniysys gibi filmler, pek de beklenen başarıyı yakalayamadı. Şimdi ise, tüm bu filmler Terminator'un zaman kurgusundan siliniyor. Terminator: Dark Fate, orijinal ikilinin devamı konumunda olacak; "ara filmleri" haklı olarak yok sayacak. Filmin 1 Kasım 2019 tarihinde gösterime girmesi bekleniyor.

Kadroda Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis,Tabato Cerezo, Samantha Couglan,, Tom Hopper, Diego Boneta, Steven Cree, Cassandra Starr, Gabriel Luna, Enrique Arcai, Dani Ramos, Breet Azar gibi isimler yer alıyor. En önemlisi ise, James Cameron'un tekrar işin başında olması. 

İşte, karşınızda geçtiğimiz gün yayınlanan son fragman:

Terminator: Dark Fate - Official Trailer (2019) - Paramount PicturesTerminator: Dark Fate - Official Trailer (2019) - Paramount Pictures
Welcome to the day after #JudgmentDay. Watch the official trailer for #TerminatorDarkFate, in theatres 11.1.19. Linda Hamilton (“Sarah Connor”) and Arnold Schwarzenegger (“T-800”) return in their iconic roles in Terminator: Dark Fate, directed by Tim Miller (Deadpool) and produced by visionary filmmaker James Cameron and David Ellison. Following the events of Terminator 2: Judgment Day, Terminator: Dark Fate also stars Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna, and Diego Boneta. Connect with #TerminatorDarkFate Facebook: Twitter: Instagram: Paramount Pictures Corporation (PPC), a major global producer and distributor of filmed entertainment, is a unit of Viacom (NASDAQ: VIAB, VIA), home to premier global media brands that create compelling television programs, motion pictures, short-form content, apps, games, consumer products, social media experiences, and other entertainment content for audiences in more than 180 countries. Connect with Paramount Pictures Online: Official Site: Facebook: Instagram: Twitter: YouTube:

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