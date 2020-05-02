Tersine karantina nedir? Hangi illerde uygulanacak?

Koronavirüsle ilgili bu kez 'tersine karantina' gündemde.... Buna göre koronavirüs vaka sayısını sıfıra indiren illerin korunması için bayram sonrası tersine karantina uygulaması gündeme gelebilir.