Tersine karantina nedir? Hangi illerde uygulanacak?

Koronavirüsle ilgili bu kez 'tersine karantina' gündemde.... Buna göre koronavirüs vaka sayısını sıfıra indiren illerin korunması için bayram sonrası tersine karantina uygulaması gündeme gelebilir.

Tersine Karantina Nedir?

Tersine karantina, ilerleyen dönemlerde koronavirüs vakasının hiç görülmediği Bartın gibi illerde normalleşmenin ilk adımları olarak tanımlanabilir.

Tersine Karantina Nedir?

Bugün medyaya yansıyan haberlere göre vaka sayısını sıfıra indiren illerde, temel koronavirüs önlemleri (maske, sosyal mesafe gibi) sürerken hayatın normale dönmesi için adım atılabilir. Bu formüle göre sosyal hayat başlayacak. Bu illerin korunması için kendisi gibi vaka sayısı sıfır olan diğer illere seyahat yasağı kalkacak ya da sadece il içerisinde hareketliliğe izin verilecek.

Tersine Karantina Uygulanacak İller

Tersine Karantina uygulamasında, geçtiğimiz günlerde vaka görülmediğini açıklayan Bartın rol model olabilir. Bartın'ın ardından Tunceli, Gümüşhane gibi 15 il vaka sayısı sıfır olduğu takdirde tersine karantina uygulamasına geçebilir.

Tersine Karantina Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

İddialara göre uygulama Ramazan Bayramı sonrası vaka sayılarına bakıldıktan sonra bazı illerde başlatılabilir.

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Tersine karantina nedir? Hangi illerde uygulanacak?

 

 