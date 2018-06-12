Tesla 10.000'inci Supercharger istasyonunu açıyor!

Şarj istasyonlarını hızla yaygınlaştıran Tesla, 10.000'inci Supercharger istasyonunu açıyor!

Tesla 10.000'inci Supercharger istasyonunu açıyor!

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