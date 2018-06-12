Tesla 10.000'inci Supercharger istasyonunu açıyor!
Şarj istasyonlarını hızla yaygınlaştıran Tesla, 10.000'inci Supercharger istasyonunu açıyor!
Tesla'nın Supercharger ağı, 2012'nin sonlarında bir avuç Kaliforniya kasabasında mevcut olduğu zamanlardan bu yana uzun bir yol kat etti. Otomobil üreticisi, hızlı bir genişlemenin bir parçası olarak Kanada'daki Belleville, Ontario'daki 10.000. Supercharger istasyonunu açtı. Mayıs ayında inşaatta veya izin aşamasında yaklaşık 1.000 istasyona dahil edildi. Bu bağlamda, Tesla'nın ABD'de bir sahilden kıyıya rota için yeterli EV şarj istasyonuna sahip olması neredeyse bir buçuk yıl sürdü - şimdi, Superchargers Kuzey Amerika'nın yanı sıra Asya, Avustralya ve Avrupa'nın önemli uzantıları ve Orta Doğu'ya doğru yayılıyor.
Tesla'nın bir EV markası olarak başarısının (üretim problemleri dikkate alınmaksızın) genişlemede rol oynadığı konusunda bir kuşku yok.
Tesla, hem uzun mesafeli yolculuklar için gerekli altyapıyı oluşturmak hem de bu çerçeveyi kullanmak için güçlü bir teşvik sunmak için mali bir darbe yemeye razı oldu. Rakipler genellikle kar hakkında daha fazla endişelenmek zorundaydılar, özellikle bir otomobil üreticisine bağlı olmayanlar.
Şebeke ne kadar büyük olursa olsun, yine de bu boşlukların altını çiziyor. Sadece Superchargers'ı (özellikle Kanada ve Çin'in önemli bölgeleri) kullanan bazı bölgeleri geçmek hala pratik değil ve şehirlerdeki kullanılabilirlik hala zayıf. Ve sonra rekabet var. Büyümeleri şu anda yavaş olsa da, Tesla'nın şehirdeki tek oyuncu olmadığını hatırlatanlar var.
H. Hüseyin Öztürk
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