Tesla, 2021 model Model 3'te tasarım değiştirdi ve menzilini arttırdı

Tesla'nın en başarılı ve en yeni modellerinden birisi olan Model 3, menzil bakımından diğerlerinin biraz gerisinde kalmıştı. Yapılan yeniliklerle 2021 model Model 3'te kullanıcılarına birçok yenilik sunuldu. Değişiklikler arasında yeni jantlar, artırılmış menzil ve diğer küçük güncellemeler bulunuyor.
2021 MODEL MODEL 3'TE NELER DEĞİŞİYOR?
Drivetribe internet sitesinin haberine göre Tesla Model 3, dış ve iç tasarım ince ayarları ve artırılmış menzil şeklinde orta dönem yenileme alıyor. Tasarımdan başlayarak, Model 3 şimdi kapı kolları, pencere çıtaları ve dönüş sinyalleri için siyah kaplama ile gelecek. Ek olarak, Model 3'ün 18 ve 19 inç jantları yenileniyor ve Performance modelinde artık 20 inç "Überturbine" jantlar bulunuyor.
Kabine eşik plakaları, kapı kolları, pencere düğmeleri ve koltuk kontrollerinde yeni kaplama geliyor.
MENZİL NE KADAR ARTIYOR?
Menzil, Standard Range Plus için 263 mil, 13 mil artış, Uzun Menzil için 353, 31 mil kazanç ve Performans için 315 mil, 16 mil artış olarak tahmin ediliyor.
FİYATLANDIRMA
Standart Range Plus modelleri 39.190 dolardan başlıyor ve Performans 56.190 dolara mal olacak. Beyaz dışındaki her renk 1000 $ 'lık bir seçenektir (kırmızı için 2000 $) ve beyaz bir iç kısım 1000 $' dır. Standard Range Plus ve Uzun Menzilli modeller için 19 inç jantlar ekstra 1500 $ ve Tam Kendi Kendine Sürüş Yeteneği 8000 $ 'dır. Tam yüklü Performans modelleri cebinizde 67.190 $ 'lık bir delik kazacak.
Model ne olursa olsun, Tesla'nın web sitesi bu güncellenmiş otomobiller için 5 ila 9 haftalık teslimat tahminlerini gösteriyor.
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