Tesla, 2021 model Model 3'te tasarım değiştirdi ve menzilini arttırdı

Elektrikli otomobil devi Tesla, 2021 model Model 3'le kullanıcılarına birçok yenilik sundu. Güncellemeler yeni jantlar, farklı iç kaplamalar ve birkaç yeni özellik içeriyor. Yeni 'verimlilik paketi' sayesinde ufak bir menzil güncellemesi de yaşadı...