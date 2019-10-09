Tesla Araçlar İçin Sıra Dışı Bir Güncelleme
Elon Musk, Tesla araçlar için çok yakında sunulacak yeni güncellemenin oldukça farklı seçenekler sunacağını söylüyor!
- Levent Öztürk
Tesla, araçları için sıra dışı yazılım güncellemelerinden vazgeçmeyi hiç düşünmüyor. Ancak bu sefer gelen güncellemeyi, araç sahibi olmayanların da muhtemelen fark edeceklerini söyleyebiliriz.
Elon Musk, Tesla arabalarının "yakında" farklı özel korna seçeneklerine ve düşük hızlarda çıkacak ses alternatiflerine sahip olacağını söyledi. Henüz tüm ses seçeneklerini bilmiyor olsak da, Musk'ın örneklerinde keçi sesleri, rüzgar sesi ve hatta Monty Python and the Holy Grail filminde at yerine kullanılan hindistan cevizi sesi bulunuyor.
Ayrıca Musk, kişisel sesleri yüklemeye izin vermeyi "düşüneceklerini" de söyledi ancak sürücülerin kendi kornalarını kendi yükledikleri sesler ile özelleştirmelerinin pek çok sosyal problem yaratacağı tahmin edilebilir. Ayrıca Tesla, yayaları uyarmak adına belirli hareket seslerine yönelik bölgesel gereklilikler ile de sınırlanabilir.
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