Tesla Arcade ile Oyun Zamanı Başladı!
Tesla'nın arabada daha fazla oyun imkanı sunan, arabayı gerçek bir oyun kontrol cihazına çeviren Tesla Arcade güncellemesinin dağıtımı başladı!
- Levent Öztürk
Tesla uzun süredir yaptığı ön gösterimler ve tanıtımların ardından, en sonunda arabalarını birer oyun platformuna dönüştüren güncellemeyi yayımlamaya başladı.
Tesla Arcade, arabanızın şarj olmasını veya başka bir şeyi beklerken Unreal ve Unity motorları ile üretilen oyunları araçların panellerinde oynamanıza imkan tanıyacak. Bu sırada şarj süresi ise, Tesla'nın yeni Supercharger'larına rağmen elektrikli arabaların en büyük problemi olmaya devam ediyor.
En son güncelleme geçtiğimiz yıl araçlara Asteroids ve Pole Position gibi Atari klasiklerini getiren "Teslatari"nin bir gelişimi olarak görülebilir.
CEO Elon Musk, Tesla Arcade'i bu yıl E3 oyun fuarında tanıtmış ve Bethesda'nın Fallout Shelter oyununun da yakın zaman içerisinde Tesla'larda oynanabilir olacağını duyurmuştu.
Firma, tanıtım sırasında Beach Buggy 2'yi gösteren bir tanıtım videosu göstermişti. Video içerisinde oyunun, aracın gerçek kontrolleri ile oynandığı da görülebiliyordu. Yani artık Tesla arabalarda, direksiyon ve pedalları kullanarak oyun oynamak mümkün.
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