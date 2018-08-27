Tesla beklenen video özelliğini sunacak ama...
Tesla, sürücülerin yoğun biçimde istediği video özelliğini sunacak ama hemen değil...
Tesla'nın elektrikli arabalarının dev dokunmatik ekranlarına oyunları getirmeyi planladığını biliyoruz. Bu gelişme, yıllardır sürücülerin istedikleri bir özellik olan araç hareket halindeyken video oynatma özelliğinin neden hâlâ sunulmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Konu hakkındaki bir soruya Elon Musk'ın verdiği cevaba göre bu özellik Tesla'nın araba yazılımın "10. sürümünde" yer alacak.
Özellik ile beraber hangi hizmetlerin sunulacağı veya özelliğin ne zaman yayımlanacağı söylenmemiş olsa da, Atari oyunlarını barındıracak olan 9. sürümün Ağustos ayının sonlarına doğru sunulması bekleniyor. Kısacası, beklenen özellik için uzun bir bekleyiş bizi bekliyor olabilir.
Ayrıca özelliğin sunulması ile beraber Tesla'nın ciddi sınırlamalar getireceği de tahmin edilebilir. Sürücüler şimdiden farklı ekranlarda video izlerken kaza yapıyorlar. Tesla'nın ihtiyacı olan son şey, sürücülerin Autopilot özelliğini dizileri yakalamak için kullanırken kazaya karışmaları olacaktır.Bu özelliğin muhtemelen Uzun şarj istasyonları veya EV'nin dış dünyadan soyutlandığı anlar için sunulacağı tahmin edilebilir.
Levent Öztürk
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