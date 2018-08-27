Tesla beklenen video özelliğini sunacak ama...

Tesla, sürücülerin yoğun biçimde istediği video özelliğini sunacak ama hemen değil...

Tesla video özelliği sunacak ama...
Görsel: Engadget

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