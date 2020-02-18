Tesla'ya, Berlin'den "Dur" Geldi!

Tesla'nın Berlin Gigafactory'si, EV üreticisi daha temeli atamadan sorunlarla karşı karşıya kaldı. Berlin-Brandenburg yüksek idari mahkemesi, Green League of Brandenburg çevre aktivist grubu tarafından yapılan itirazlar konusunda bir karar alınana kadar Tesla'nın fabrika için ormanı kesmeyi durdurması emrini verdi. Bu emirden üç gün sonra Tesla, ağaçları kesmeyi tamamlamış olacaktı ancak tahmin edilebileceği gibi, ağaçlar kesildikten sonra itirazın pek bir anlamı kalmıyor.
Mahkeme, Green League'in itirazının başarısız olacağının "varsayılmaması gerektiğini" söyledi. İtirazın temelinde ise ormanın bu kadar büyük bir kısmının ortadan kaldırılmasının içme suyu ve vahşi yaşam üzerinde ciddi bir etkiye sahip olacağı endişesi bulunuyor.
Bu sadece geçici bir gecikme olabilir ancak Gigafactory'nin muhtemel etkilerine yönelik yüzlerce güçlü protestonun ardından geliyor. Ayrıca Tesla ve diğer EV üreticilerinin sıklıkla uygulamak zorunda kaldıkları denge senaryosunu da bir kez daha ortaya koyuyor. Her ne kadar Tesla benzinli ve dizel araçları elektrikli araçlar ile değiştirerek çevreye yardımcı olmak istediğini belirtse de, aynı zamanda fabrikalarının bu süreç içerisinde gezegene daha ciddi bir hasar vermeyeceğini kanıtlaması gerekiyor. VW de benzer bir konumda ve 14 Şubat tarihinde, Wolfsburg fabrikasındaki kömür enerji istasyonlarını kapama planını duyurdu.
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