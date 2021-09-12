Tesla'dan Bir Sıra Dışı Patent Daha: Cam Sileceği Gibi Çalışan Lazerler!

Tesla'nın yeni patent başvurusu, şirketin yine sıra dışı bir şeyler denediğini gösteriyor: Cam sileceği gibi çalışan lazerler!

Tesla'dan Cam Sileceği Gibi Çalışan Lazerler!

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