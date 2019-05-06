Tesla, Çalışanlarını Sızıntılara Karşı Uyardı
Tesla'nın çalışanlarına yolladığı bir e-posta mesajı, oldukça sert uyarılar içeriyor!
- Ercan Uğurlu
Tesla'nın geçmişinde sızdırılan bilgilerle ilgili kötü anıları var ve görünüşe göre şirket bunun önüne geçebilmiş değil. Sızdılaran bilgilere karşı açtığı savaşta çoğu zaman başarısız olan pek çok şirket gibi Tesla da, bilgiyi sızdıranı bulduğunda kuşkusuz cezasını kesiyor, ancak iş işten geçmiş oluyor. Bu nedenle gelen bilgilere göre Tesla, bir kez daha çalışanlarını sızıntıların olmaması için uyarmış. Ama işe bakın ki, bu haber de sızmış...
Tesla'da çalışanlara gönderilen e-postada oldukça sert, ancak gizlilik sözleşmesi çerçevesinde haklı olabilecek ifadeler yer alıyor. Çalışanların Tesla'ya katıldıklarında hangi bölümde çalışırlarsa çalışsınlar gizli ve tescilli bilgilerin paylaşılmaması, açıklanmaması ve sızdırılmaması konusunu da kabul ettiklerinden bahseden e-posta, eğer aksi bir durum oluşursa ise, o kişiyi en ağır şekilde cezalandıracağını dile getiriyor.
Buna göre, o kişinin işi derhal sonlandırılacak, ardından ise oluşan hasarın karşılanması talep edilecek. Bu da duruma göre milyon dolarlar anlamına geliyor. Elbette işin hukuki süreç masraflarını da sızıntıda bulunan çalışana yüklemeyi unutmamış Tesla.
Evet, bir Tesla çalışanın hayatını oldukça zora sokabilecek bu taleplerden sonra ilginçtir ki, Tesla'nın bu e-postası da dışarı sızdırılmış.
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