Tesla CEO'su Elon Musk'tan Herkesi Şaşırtan Petrol Ve Gaz Açıklaması

Dünya'nın en büyük elektrikli otomobil şirketi olarak görülen Tesla'nın sahibi Elon Musk, daha fazla petrol ve gaza ihtiyacımız olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı...

Elon Musk'tan şaşırtan petrol ve gaz açıklaması

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