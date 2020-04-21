Tesla Cybertruck İçin Sürpriz Bir Yetenek Daha

Tesla CEO'su Elon Musk, son açıklamaları ile, sıra dışı arazi aracı Cybertruck'ın sürpriz bir özelliğe daha sahip olacağını ilan etti.

  • Levent Öztürk
Tesla Cybertruck İçin Sürpriz Bir Yetenek Daha

Eğer kullanıcıların böyle bir özelliğe ihtiyacı olursa, Tesla Cybertruck "bir süre suda süzülebilecek." Tesla CEO'su Elon Musk'ın yolda olan elektrikli aracı hakkında verdiği en son bilgi bu yönde.

Musk, bu haberi Twitter üzerinde, hayranlara sosyal medya sitesi aracılığı ile verdiği cevap sırasında duyurdu. Bu süzülme özelliğinin tam olarak ne olacağını ise henüz bilmiyoruz. Tesla da konu hakkında henüz bir yorum yapmış değil. Ancak Musk'ın yorumu, bazen avlanırken veya balık tutarken nehirleri geçmesi gerektiğini söyleyen bir kişiye cevap olarak verilmişti.

Musk'ın Cybertruck hakkında heyecanlı olduğu kesin. CEO, bir başka bir hayrana cevap olarak gönderdiği tweet'te elektrikli aracın Model Y'de bulunan ısı pompa sisteminin aynısına ve "çok daha fazlasına" sahip olacağını söyledikten sonra Cybertruck'ı üretmek için sabırsızlandığını belirtti. Üretimin 2021'in sonlarına doğru başlaması bekleniyor ve Musk daha önce de firmanın Cybertruck üretimi için bir fabrika kurmak adına ABD'de konumlar aradığını belirtmişti. Missouri de otomobil üreticisine 1 milyar dolarlık bir öneri paketi sunmak kadar ileri gitti.

Musk'ın şu ana kadar söylediklerine göre Cybertruck'ın oldukça çetin bir arazi aracı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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